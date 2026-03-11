Penalti Yamal di Injury Time Selamatkan Blaugrana

Lamine Yamal.(AFP/FADEL SENNA)

EKSEKUSI penalti Lamine Yamal pada masa injury time menyelamatkan Barcelona dari kekalahan saat menghadapi Newcastle United pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di St. James' Park, Rabu (11/3) dini hari WIB. Laga berakhir imbang 1-1 setelah tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu.

Barcelona asuhan Hansi Flick tampil di bawah performa terbaiknya sepanjang pertandingan. Meski demikian, gol di detik akhir memastikan Blaugrana tetap menjaga peluang menjelang leg kedua.

Publik tuan rumah sempat bersiap merayakan kemenangan setelah Harvey Barnes memecah kebuntuan pada menit ke-86. Gol itu tercipta ketika Jacob Murphy melepaskan umpan silang dari sisi kanan yang disambut Barnes tanpa kawalan di tiang jauh.

Baca juga : Newcastle United vs Barcelona, Drama Penalti Lamine Yamal Buyarkan Kemenangan The Magpies

Sebelumnya, Newcastle juga sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya. Salah satunya datang dari sundulan Sandro Tonali di babak pertama yang gagal ditangkap sempurna kiper Joan Garcia. Namun, Pau Cubarsi berhasil menyapu bola tepat di garis gawang.

Newcastle sendiri harus menghadapi kendala sejak sebelum laga dimulai. Penyerang utama mereka Anthony Gordon tidak dimainkan sebagai starter karena sakit sehingga memulai pertandingan dari bangku cadangan. Absennya pemain yang telah mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini cukup memengaruhi daya serang tuan rumah.

Pelatih Eddie Howe kemudian menurunkan William Osula sebagai pengganti Gordon. Kecepatan Osula sempat merepotkan lini pertahanan tinggi Barcelona pada fase awal pertandingan.

Baca juga : Slavia Praha vs Barcelona: Blaugrana tanpa Lamine Yamal dan Ferran Torres

Memasuki babak kedua, tekanan Newcastle terus berlanjut. Anthony Elanga hampir menciptakan peluang bagi Barnes, tetapi umpan silangnya berhasil dipotong Garcia.

Barcelona baru memperoleh peluang bersih pada menit ke-70 melalui Robert Lewandowski yang melepaskan tembakan tipis di samping gawang. Lewandowski kemudian digantikan Marcus Rashford untuk menambah daya gedor lini serang tim tamu.

Tensi pertandingan sempat meningkat ketika gol Joelinton dianulir karena offside setelah bola muntah dari tendangan Barnes yang mengenai tiang gawang.

Keunggulan Newcastle yang sudah di depan mata akhirnya sirna pada masa tambahan waktu. Dani Olmo dijatuhkan oleh Malick Thiaw di dalam kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih.

Yamal yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang dan berhasil menaklukkan kiper Aaron Ramsdale. Gol tersebut memastikan skor berakhir 1-1.

Hasil itu membuat peluang kedua tim masih terbuka menjelang leg kedua yang akan digelar di Camp Nou mendatang. Newcastle harus berjuang lebih keras jika ingin menciptakan kejutan dan melangkah ke perempat final. (AFP/I-3)