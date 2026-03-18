Barcelona vs Newcastle: Duel Penentuan Menuju Perempat Final Liga Champions

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Spotify Camp Nou saat Barcelona menjamu Newcastle United dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Setelah hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Inggris, kedua tim kini memiliki peluang yang sama besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
Barcelona berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan besar di La Liga. Pelatih Hansi Flick kemungkinan besar akan menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung menekan sejak menit awal. Keunggulan bermain di kandang yang kini sudah direnovasi total diharapkan menjadi faktor pembeda bagi raksasa Catalan tersebut.
Sementara itu, Newcastle United datang sebagai kuda hitam yang sangat berbahaya. Strategi serangan balik cepat yang diterapkan Eddie Howe terbukti sering merepotkan tim-tim besar. Fokus utama Newcastle adalah meredam kreativitas lini tengah Barcelona yang dikomandoi oleh Pedri dan Frenkie de Jong.
Dalam sejarah pertemuan di Liga Champions, Barcelona masih memegang keunggulan tipis atas Newcastle. Berikut adalah rincian statistik pertemuan kedua tim:
|Tanggal
|Kompetisi
|Skor
|10/03/2026
|Liga Champions
|Newcastle 1-1 Barcelona
|18/09/2025
|Liga Champions
|Newcastle 1-2 Barcelona
|19/03/2003
|Liga Champions
|Newcastle 0-2 Barcelona
Barcelona dipastikan tampil tanpa Alejandro Balde dan Gavi yang masih dalam masa pemulihan cedera panjang. Namun, kembalinya Ronald Araujo di lini pertahanan memberikan rasa aman tambahan bagi kiper Inaki Pena.
Newcastle United harus memutar otak karena absennya Bruno Guimaraes. Sandro Tonali diharapkan mampu mengemban peran sebagai jenderal lapangan tengah untuk memutus aliran bola tuan rumah dan menyuplai bola ke Alexander Isak di lini depan. (Z-4)
Simak preview Barcelona vs Newcastle United di leg kedua 16 besar UCL 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci tersedia di sini.
Berdasarkan hasil akhir, Laporta mendominasi perolehan suara dengan total 32.934 suara atau sekitar 68,18%, jauh mengungguli rival terdekatnya, Victor Font.
Meski meraih kemenangan besar dengan skor mencolok, pelatih Barcelona, Hansi Flick, menunjukkan sikap yang cukup pragmatis.
Barcelona menang telak 5-2 atas Sevilla di La Liga 2026. Raphinha cetak hattrick, Dani Olmo dan Cancelo sumbang gol. Cek laporan lengkapnya di sini.
Hansi Flick harus memutar otak saat Barcelona menjamu Sevilla di pekan ke-28 La Liga, Minggu (15/3).
Hasil Barca vs Newcastle berakhir imbang 1-1. Hansi Flick kritik performa Barcelona yang sering kehilangan bola di leg 1 Liga Champions 2026.
Pertandingan Newcastle vs Barcelona berlangsung di St James Park.
Manchester City sukses memangkas jarak dari Arsenal setelah membungkam Newcastle 2-1.
NEWCASTLE United mengusung ambisi besar saat bertandang ke Stadion Republik Tofiq Bahramov untuk menghadapi Qarabag FK.
Liverpool raih kemenangan perdana di Liga Inggris tahun 2026 setelah melibas Newcastle 4-1. Hugo Ekitike cetak dua gol cepat yang bungkam tim tamu di Anfield.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved