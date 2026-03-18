Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Barcelona vs Newcastle: Duel Penentuan Menuju Perempat Final Liga Champions

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/3/2026 17:20
Barcelona vs Newcastle: Duel Penentuan Menuju Perempat Final Liga Champions
Penyerang Barcelona asal Polandia bernomor punggung 09, Robert Lewandowski.(MANAURE QUINTERO / AFP)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Spotify Camp Nou saat Barcelona menjamu Newcastle United dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Setelah hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Inggris, kedua tim kini memiliki peluang yang sama besar untuk melangkah ke fase berikutnya.

Preview Pertandingan Barcelona vs Newcastle

Barcelona berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan besar di La Liga. Pelatih Hansi Flick kemungkinan besar akan menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung menekan sejak menit awal. Keunggulan bermain di kandang yang kini sudah direnovasi total diharapkan menjadi faktor pembeda bagi raksasa Catalan tersebut.

Sementara itu, Newcastle United datang sebagai kuda hitam yang sangat berbahaya. Strategi serangan balik cepat yang diterapkan Eddie Howe terbukti sering merepotkan tim-tim besar. Fokus utama Newcastle adalah meredam kreativitas lini tengah Barcelona yang dikomandoi oleh Pedri dan Frenkie de Jong.

Data Pertandingan

  • Pertandingan: Barcelona vs Newcastle United (Leg 2 Babak 16 Besar UCL)
  • Stadion: Spotify Camp Nou, Barcelona
  • Waktu: Kamis, 19 Maret 2026 pukul 00.45 WIB
  • Wasit: Francois Letexier (Prancis)

Head to Head (H2H) Barcelona vs Newcastle

Dalam sejarah pertemuan di Liga Champions, Barcelona masih memegang keunggulan tipis atas Newcastle. Berikut adalah rincian statistik pertemuan kedua tim:

Tanggal Kompetisi Skor
10/03/2026 Liga Champions Newcastle 1-1 Barcelona
18/09/2025 Liga Champions Newcastle 1-2 Barcelona
19/03/2003 Liga Champions Newcastle 0-2 Barcelona

Kondisi Skuad Terkini

Barcelona dipastikan tampil tanpa Alejandro Balde dan Gavi yang masih dalam masa pemulihan cedera panjang. Namun, kembalinya Ronald Araujo di lini pertahanan memberikan rasa aman tambahan bagi kiper Inaki Pena.

Newcastle United harus memutar otak karena absennya Bruno Guimaraes. Sandro Tonali diharapkan mampu mengemban peran sebagai jenderal lapangan tengah untuk memutus aliran bola tuan rumah dan menyuplai bola ke Alexander Isak di lini depan. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved