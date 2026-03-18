Barcelona vs Newcastle: Duel Penentuan Menuju Perempat Final Liga Champions

Penyerang Barcelona asal Polandia bernomor punggung 09, Robert Lewandowski.(MANAURE QUINTERO / AFP)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Spotify Camp Nou saat Barcelona menjamu Newcastle United dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Setelah hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Inggris, kedua tim kini memiliki peluang yang sama besar untuk melangkah ke fase berikutnya.

Preview Pertandingan Barcelona vs Newcastle

Barcelona berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan besar di La Liga. Pelatih Hansi Flick kemungkinan besar akan menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung menekan sejak menit awal. Keunggulan bermain di kandang yang kini sudah direnovasi total diharapkan menjadi faktor pembeda bagi raksasa Catalan tersebut.

Sementara itu, Newcastle United datang sebagai kuda hitam yang sangat berbahaya. Strategi serangan balik cepat yang diterapkan Eddie Howe terbukti sering merepotkan tim-tim besar. Fokus utama Newcastle adalah meredam kreativitas lini tengah Barcelona yang dikomandoi oleh Pedri dan Frenkie de Jong.

Data Pertandingan

Pertandingan: Barcelona vs Newcastle United (Leg 2 Babak 16 Besar UCL)

Stadion: Spotify Camp Nou, Barcelona

Waktu: Kamis, 19 Maret 2026 pukul 00.45 WIB

Wasit: Francois Letexier (Prancis)

Head to Head (H2H) Barcelona vs Newcastle

Dalam sejarah pertemuan di Liga Champions, Barcelona masih memegang keunggulan tipis atas Newcastle. Berikut adalah rincian statistik pertemuan kedua tim:

Tanggal Kompetisi Skor 10/03/2026 Liga Champions Newcastle 1-1 Barcelona 18/09/2025 Liga Champions Newcastle 1-2 Barcelona 19/03/2003 Liga Champions Newcastle 0-2 Barcelona

Kondisi Skuad Terkini

Barcelona dipastikan tampil tanpa Alejandro Balde dan Gavi yang masih dalam masa pemulihan cedera panjang. Namun, kembalinya Ronald Araujo di lini pertahanan memberikan rasa aman tambahan bagi kiper Inaki Pena.

Newcastle United harus memutar otak karena absennya Bruno Guimaraes. Sandro Tonali diharapkan mampu mengemban peran sebagai jenderal lapangan tengah untuk memutus aliran bola tuan rumah dan menyuplai bola ke Alexander Isak di lini depan. (Z-4)