Dominasi Barcelona di Camp Nou: Hattrick Raphinha dan Standar Tinggi Hansi Flick

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
BARCELONA sukses mengamankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga setelah memetik kemenangan telak 5-2 atas Sevilla di Camp Nou, Minggu (15/4).
Kemenangan ini membuat Blaugrana tetap menjaga selisih empat poin dari pesaing terdekatnya, sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi Raphinha yang tampil gemilang dengan catatan hattrick.
Meski meraih kemenangan besar dengan skor mencolok, pelatih Barcelona, Hansi Flick, menunjukkan sikap yang cukup pragmatis.
Flick tidak ingin timnya cepat puas dengan gelontoran lima gol tersebut. Ia menegaskan bahwa perbaikan performa masih menjadi prioritas utama, terutama mengingat jadwal padat dan laga krusial yang menanti di kompetisi Liga Champions.
"Tiga poin lagi, satu pertandingan tersisa, dan kami mencetak lima gol, itu sangat menyenangkan untuk dilihat," ujar Flick sebagaimana dikutip dari AFP.
Flick memberikan sinyal bahwa skor akhir bukanlah satu-satunya parameter kesuksesan baginya. Pelatih asal Jerman tersebut menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar tim tetap berada dalam level kompetitif tertinggi.
"Saya tidak bersikap negatif, saya hanya berpikir tentang apa yang bisa menjadi lebih baik," tegas Flick.
Pernyataan ini menunjukkan standar tinggi yang ia tetapkan bagi skuadnya, di mana setiap detail permainan tetap akan dibedah meski tim baru saja berpesta gol di hadapan pendukung sendiri.
Di sisi lain, Raphinha yang menjadi bintang lapangan lewat tiga golnya, menyatakan bahwa performa apiknya merupakan bentuk balas budi atas dukungan para penggemar. Pemain asal Brasil ini menegaskan loyalitasnya kepada klub.
"Saya mencintai klub ini, dan cara membalas cinta yang saya terima dari para penggemar adalah dengan mencetak gol dan mencium lambang klub. Sampai hari terakhir saya di sini, saya akan memberikan yang terbaik dari diri saya," ungkap Raphinha.
Pertandingan ini juga menjadi momen emosional bagi publik Camp Nou menyusul kembalinya Gavi ke lapangan hijau. Setelah menepi cukup lama akibat cedera lutut, gelandang muda tersebut masuk pada sepuluh menit terakhir pertandingan. Momen tersebut terasa semakin spesial ketika ia menerima ban kapten dari tangan Ronald Araujo.
Gavi mengaku bahwa proses pemulihan cederanya merupakan fase terberat dalam kariernya.
"Jujur saja, ini sangat berat. Kali ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya, saya mengalami masa-masa buruk," ujarnya.
Namun, ia merasa lega bisa kembali merasakan atmosfer pertandingan.
"Ini adalah proses yang menyakitkan dan sulit bagi saya hari demi hari. Namun perasaan ini kembali ke Camp Nou bersama orang-orang saya, penggemar, dan rekan setim adalah hal unik dan saya sangat bahagia."
Dengan hasil ini, Barcelona tidak hanya mengamankan poin penuh, tetapi juga mendapatkan suntikan moral lewat kembalinya pilar penting mereka menjelang fase krusial musim ini. (Z-1)
Barcelona menang telak 5-2 atas Sevilla di La Liga 2026. Raphinha cetak hattrick, Dani Olmo dan Cancelo sumbang gol. Cek laporan lengkapnya di sini.
