Barcelona vs Villarreal: Hat-trick Lamine Yamal Kokohkan Barca di Puncak

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BARCELONA semakin kukuh di puncak klasemen La Liga setelah menaklukkan Villarreal dengan skor telak 4-1 di Camp Nou, Sabtu (28/2). Kemenangan ini menjadi panggung bagi Lamine Yamal yang mencetak hat-trick pertama sepanjang karier profesionalnya.
Hasil barcelona vs villarreal ini memastikan skuat asuhan Hansi Flick tetap menjaga jarak aman dari kejaran Real Madrid. Penampilan gemilang Yamal sekaligus menjawab keraguan publik setelah sang pemain sempat menepi akibat cedera pangkal paha beberapa waktu lalu.
Penyerang timnas Spanyol itu menjadi pembeda sejak peluit pertama dibunyikan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-28 ketika Fermin Lopez berhasil merebut bola dan memberikan umpan kunci kepada Yamal yang diselesaikan dengan tendangan melengkung khasnya.
Sembilan menit berselang, Yamal kembali menggetarkan jala gawang lawan melalui aksi individu spektakuler. Ia melewati Sergi Cardona dan Alberto Moleiro sebelum melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang Villarreal.
Villarreal sempat memperkecil ketertinggalan lewat aksi Pape Gueye. Namun, Yamal melengkapi trigolnya di babak kedua melalui kerja sama apik dengan Pedri, sebelum akhirnya Robert Lewandowski memastikan kemenangan lewat gol di menit-menit akhir pertandingan.
Dengan catatan ini, pemain berusia 18 tahun 230 hari tersebut menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick di La Liga pada abad ke-21. Ia juga telah menyamai catatan 18 golnya musim lalu di semua kompetisi.
"Ini adalah campuran dari segalanya. Saya sempat merasa tidak enak dengan diri sendiri karena masalah cedera itu, saya tidak bermain dengan bahagia. Sekarang, keinginan untuk tersenyum saat bermain telah kembali," ujar Lamine Yamal dilansir dari Movistar, Minggu (1/3)
Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengakui bahwa pemain mudanya tersebut sempat mengalami penurunan performa akibat pengawalan ketat dari tim lawan di beberapa laga terakhir.
"Lawan sering menempatkan dua atau tiga pemain untuk menjaganya. Anda bisa merasakan dia sempat kehilangan dinamika dalam situasi satu lawan satu. Namun, ketika dia menikmati sepak bola, dia menjadi pemain yang sempurna bagi kami," ungkap Flick.
Tambahan tiga poin dari laga barcelona vs villarreal membuat Barcelona kini unggul empat poin atas Real Madrid. Real Madrid sendiri baru akan bertanding menghadapi Getafe pada Selasa (3/3/2026) mendatang.
|Posisi
|Klub
|Poin
|Selisih Gol
|1
|Barcelona
|68*
|+42
|2
|Real Madrid
|64
|+38
|3
|Villarreal
|55
|+15
*Data poin berdasarkan simulasi pekan ke-26 musim 2025/2026.
Kemenangan besar ini menjadi modal krusial bagi Barcelona yang akan menjamu Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Copa del Rey, Selasa mendatang. Barcelona mengemban misi berat untuk membalikkan defisit 0-4 dari pertemuan pertama.
"Melawan Atletico tidak akan mudah, tetapi kami akan berjuang dan tidak pernah menyerah. Lamine berada di level fantastis dan kami membutuhkannya di level ini untuk hari Selasa," tegas Flick menutup konferensi pers. (Z-10)
Prediksi Barcelona vs Villarreal di La Liga 2026. Simak head to head, susunan pemain, dan analisis persaingan papan atas klasemen Liga Spanyol di sini.
Barca yang baru merebut kembali pucuk klasemen dari Real, baru saja kembali ke jalur kemenangan pada akhir pekan lalu setelah menaklukkan Levante dengan skor 3-0.
Absennya Frenkie de Jong menjadi pukulan bagi Barcelona lantaran pesepak bola asal Belanda tersebut adalah sosok vital di lini tengah.
Barcelona sukses memperlebar jarak empat poin dari Real Madrid usai mengalahkan Villarreal. Lamine Yamal cetak gol ke-9 musim ini dalam laga penuh drama.
Pelatih Barcelona Hansi Flick memastikan Pedri absen melawan Villarreal, sementara Robert Lewandowski siap kembali tampil di Liga Spanyol.
Barcelona dijadwalkan bertandang ke markas Newcastle United dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Lamine Yamal mencetak gol spektakuler yang membawa Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao. Kemenangan ini membuat Barca menjauh empat poin dari Real Madrid di puncak La Liga.
Tim asuhan Hansi Flick itu memikul misi sangat sulit, namun juga sangat mungkin terjadi setelah tertinggal 0-4 dari Atletico.
Pelatih Hansi Flick menegaskan timnya harus mewujudkan sesuatu yang nyaris mustahil demi menjaga peluang mempertahankan gelar.
Barcelona menang telak 3-0 atas Levante di La Liga 2025/2026 pekan ke-25. Marc Bernal, Frenkie de Jong, dan Fermin Lopez mencetak gol, membawa Blaugrana kembali ke puncak klasemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved