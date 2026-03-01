Barcelona vs Villarreal: Hat-trick Lamine Yamal Kokohkan Barca di Puncak

Barcelona vs Villarreal.(Dok. AFP)

BARCELONA semakin kukuh di puncak klasemen La Liga setelah menaklukkan Villarreal dengan skor telak 4-1 di Camp Nou, Sabtu (28/2). Kemenangan ini menjadi panggung bagi Lamine Yamal yang mencetak hat-trick pertama sepanjang karier profesionalnya.

Hasil barcelona vs villarreal ini memastikan skuat asuhan Hansi Flick tetap menjaga jarak aman dari kejaran Real Madrid. Penampilan gemilang Yamal sekaligus menjawab keraguan publik setelah sang pemain sempat menepi akibat cedera pangkal paha beberapa waktu lalu.

Rekor Bersejarah Lamine Yamal di La Liga

Penyerang timnas Spanyol itu menjadi pembeda sejak peluit pertama dibunyikan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-28 ketika Fermin Lopez berhasil merebut bola dan memberikan umpan kunci kepada Yamal yang diselesaikan dengan tendangan melengkung khasnya.

Baca juga : Barcelona vs Villarreal: Barcelona Bungkam Villarreal 2-0

Sembilan menit berselang, Yamal kembali menggetarkan jala gawang lawan melalui aksi individu spektakuler. Ia melewati Sergi Cardona dan Alberto Moleiro sebelum melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang Villarreal.

Villarreal sempat memperkecil ketertinggalan lewat aksi Pape Gueye. Namun, Yamal melengkapi trigolnya di babak kedua melalui kerja sama apik dengan Pedri, sebelum akhirnya Robert Lewandowski memastikan kemenangan lewat gol di menit-menit akhir pertandingan.

Dengan catatan ini, pemain berusia 18 tahun 230 hari tersebut menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick di La Liga pada abad ke-21. Ia juga telah menyamai catatan 18 golnya musim lalu di semua kompetisi.

Baca juga : Preview La Liga: Barcelona vs Villarreal, Misi Blaugrana Jaga Takhta

"Ini adalah campuran dari segalanya. Saya sempat merasa tidak enak dengan diri sendiri karena masalah cedera itu, saya tidak bermain dengan bahagia. Sekarang, keinginan untuk tersenyum saat bermain telah kembali," ujar Lamine Yamal dilansir dari Movistar, Minggu (1/3)

Analisis Hansi Flick: Kepercayaan Diri Adalah Kunci

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengakui bahwa pemain mudanya tersebut sempat mengalami penurunan performa akibat pengawalan ketat dari tim lawan di beberapa laga terakhir.

"Lawan sering menempatkan dua atau tiga pemain untuk menjaganya. Anda bisa merasakan dia sempat kehilangan dinamika dalam situasi satu lawan satu. Namun, ketika dia menikmati sepak bola, dia menjadi pemain yang sempurna bagi kami," ungkap Flick.

Update Klasemen La Liga Terbaru

Tambahan tiga poin dari laga barcelona vs villarreal membuat Barcelona kini unggul empat poin atas Real Madrid. Real Madrid sendiri baru akan bertanding menghadapi Getafe pada Selasa (3/3/2026) mendatang.

Posisi Klub Poin Selisih Gol 1 Barcelona 68* +42 2 Real Madrid 64 +38 3 Villarreal 55 +15

*Data poin berdasarkan simulasi pekan ke-26 musim 2025/2026.

Persiapan Menghadapi Atletico Madrid

Kemenangan besar ini menjadi modal krusial bagi Barcelona yang akan menjamu Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Copa del Rey, Selasa mendatang. Barcelona mengemban misi berat untuk membalikkan defisit 0-4 dari pertemuan pertama.

"Melawan Atletico tidak akan mudah, tetapi kami akan berjuang dan tidak pernah menyerah. Lamine berada di level fantastis dan kami membutuhkannya di level ini untuk hari Selasa," tegas Flick menutup konferensi pers. (Z-10)