Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-26: Barcelona vs Villarreal, Real Madrid vs Getafe

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMUNCAK klasemen Liga Spanyol Barcelona akan berupaya menjaga jarak dari pesaing terdekatnya, Real Madrid, saat mereka menjamu Villarreal pada pertandingan Liga Spanyol yang akan berlangsung pada Sabtu (28/2) malam WIB.
Barca yang baru merebut kembali pucuk klasemen dari Real, baru saja kembali ke jalur kemenangan pada akhir pekan lalu setelah menaklukkan Levante dengan skor 3-0.
Selain membawa Barca merebut kembali pimpinan klasemen, kemenangan itu juga menjadi pelipur lara tim Katalan setelah mereka dikalahkan 0-4 oleh Atletico pada leg pertama semifinal Piala Raja.
Di sisi lain, Villarreal pun tidak dapat dipandang sebelah mata. The Yellow Submarine saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, dengan 51 poin, atau tertinggal 10 poin dari Barca. Namun Villarreal juga sedang dalam tren positif dengan dua kemenangan beruntunnya.
Tim posisi kedua, Real, baru akan bermain melawan Getafe pada Selasa (3/3). Los Blancos sedang berada dalam nuansa hati yang bagus setelah mereka berhasil mengamankan tiket lolos 16 besar Liga Champions setelah menang agregat 3-1 atas Benfica.
Tim posisi keempat, Atletico Madrid, akan melawat ke markas tim juru kunci, Real Oviedo pada Minggu (1/3). Atletico pada pekan lalu mampu kembali ke jalur kemenangan, dan kemungkinan besar akan dapat mendulang tiga poin pada akhir pekan ini.
Real Betis yang berada di posisi kelima, akan memainkan pertandingan El Gran Derby melawan Sevilla pada Senin (2/3). Real Betis pada laga terakhirnya di Liga Spanyol bermain imbang 1-1, hasil imbang yang menghentikan rentetan tiga kemenangan beruntun Los Verdiblancos.
Sevilla saat ini sedang terpuruk di posisi ke-12 klasemen sementara. Namun Los Rojiblancos baru kembali meraih kemenangan, setelah sebelumnya menelan satu kekalahan dan dua hasil imbang.
Di posisi keenam, Celta Vigo, akan bermain di kandang tim posisi ke-11 Girona. Celta Vigo baru mengakhiri puasa kemenangannya pada pekan lalu dengan kemenangan 2-0 atas Mallorca, sedangkan Girona pada pekan lalu hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Alaves.
Hasil Barcelona vs Villarreal berakhir 4-1. Lamine Yamal cetak hat-trick perdana dan pecahkan rekor La Liga. Simak ulasan pertandingan dan klasemen terbaru.
Prediksi Barcelona vs Villarreal di La Liga 2026. Simak head to head, susunan pemain, dan analisis persaingan papan atas klasemen Liga Spanyol di sini.
Absennya Frenkie de Jong menjadi pukulan bagi Barcelona lantaran pesepak bola asal Belanda tersebut adalah sosok vital di lini tengah.
Barcelona sukses memperlebar jarak empat poin dari Real Madrid usai mengalahkan Villarreal. Lamine Yamal cetak gol ke-9 musim ini dalam laga penuh drama.
Pelatih Barcelona Hansi Flick memastikan Pedri absen melawan Villarreal, sementara Robert Lewandowski siap kembali tampil di Liga Spanyol.
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan timnya tidak akan melempar handuk dalam perburuan gelar La Liga meski baru saja dipermalukan Getafe.
Getafe berhasil mencuri poin penuh di kandang Real Madrid untuk pertama kalinya sejak 2008. Kekalahan ini membuat Los Blancos tertinggal 4 poin dari Barcelona.
Preview lengkap Real Madrid vs Getafe di Santiago Bernabeu. Madrid krisis pemain, mampukah Getafe curi poin di Derby Madrid? Cek jadwal & lineups
Pada pertandingan melawan Getafe, Kylian Mbappe mencetak satu gol untuk Real Madrid pada menit ke-38, delapan menit setelah gol pertama yang dicetak Jude Bellingham.
Berkat kemenangan tersebut, Real Madrid menduduki peringkat kedua dengan raihan 33 poin dari 14 laga, hanya berselisih satu poin dari pemuncak klasemen La Liga, Barcelona.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved