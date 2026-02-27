Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-26: Barcelona vs Villarreal, Real Madrid vs Getafe

Penyerang Barcelona asal Spanyol bernomor punggung 07, Ferran Torres, berebut bola dengan kiper Villarreal asal Denmark bernomor punggung 13, Filip Jorgensen.(LLUIS GENE / AFP)

PEMUNCAK klasemen Liga Spanyol Barcelona akan berupaya menjaga jarak dari pesaing terdekatnya, Real Madrid, saat mereka menjamu Villarreal pada pertandingan Liga Spanyol yang akan berlangsung pada Sabtu (28/2) malam WIB.

Barca yang baru merebut kembali pucuk klasemen dari Real, baru saja kembali ke jalur kemenangan pada akhir pekan lalu setelah menaklukkan Levante dengan skor 3-0.

Selain membawa Barca merebut kembali pimpinan klasemen, kemenangan itu juga menjadi pelipur lara tim Katalan setelah mereka dikalahkan 0-4 oleh Atletico pada leg pertama semifinal Piala Raja.

Di sisi lain, Villarreal pun tidak dapat dipandang sebelah mata. The Yellow Submarine saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, dengan 51 poin, atau tertinggal 10 poin dari Barca. Namun Villarreal juga sedang dalam tren positif dengan dua kemenangan beruntunnya.

Tim posisi kedua, Real, baru akan bermain melawan Getafe pada Selasa (3/3). Los Blancos sedang berada dalam nuansa hati yang bagus setelah mereka berhasil mengamankan tiket lolos 16 besar Liga Champions setelah menang agregat 3-1 atas Benfica.

Tim posisi keempat, Atletico Madrid, akan melawat ke markas tim juru kunci, Real Oviedo pada Minggu (1/3). Atletico pada pekan lalu mampu kembali ke jalur kemenangan, dan kemungkinan besar akan dapat mendulang tiga poin pada akhir pekan ini.

Real Betis yang berada di posisi kelima, akan memainkan pertandingan El Gran Derby melawan Sevilla pada Senin (2/3). Real Betis pada laga terakhirnya di Liga Spanyol bermain imbang 1-1, hasil imbang yang menghentikan rentetan tiga kemenangan beruntun Los Verdiblancos.

Sevilla saat ini sedang terpuruk di posisi ke-12 klasemen sementara. Namun Los Rojiblancos baru kembali meraih kemenangan, setelah sebelumnya menelan satu kekalahan dan dua hasil imbang.

Di posisi keenam, Celta Vigo, akan bermain di kandang tim posisi ke-11 Girona. Celta Vigo baru mengakhiri puasa kemenangannya pada pekan lalu dengan kemenangan 2-0 atas Mallorca, sedangkan Girona pada pekan lalu hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Alaves.

Berikut Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-26

Sabtu (28/2)

Levante vs Alaves 03.00 WIB

Rayo Vallecano vs Athletic Club 20.00 WIB

Barcelona vs Villarreal 22.15 WIB

Minggu (1/3)

Mallorca vs Real Sociedad 00.30 WIB

Real Oviedo vs Atletico Madrid 03.00 WIB

Elche vs Espanyol 20.00 WIB

Valencia vs Osasuna 22.15 WIB

Senin (2/3)

Real Betis vs Sevilla 00.30 WIB

Girona vs Celta Vigo 03.00 WIB

Selasa (3/3)