Jelang Barcelona vs Villarreal: Frenkie de Jong Dipastikan Absen hingga Enam Pekan

Frenkie de Jong(ANDER GILLENEA / AFP)

JELANG pertandingan Barcelona vs Villarreal dalam laga lanjutan La Liga yang akan digelar pada Sabtu (28/2) Blaugrana mendapat kabar kurang baik.

Barcelona mengumumkan gelandang andalan mereka Frenkie de Jong akan absen sekitar enam minggu karena mengalami cedera hamstring.

Dikutip dari laman Barcelona, Kamis, cedera tersebut didapatkan de Jong saat menjalani latihan Kamis pagi.

Baca juga : Barcelona Pastikan Frenkie de Jong Absen Enam Minggu

Dengan demikian, Frenkie de Jong tidak akan bermain pada laga leg kedua semifinal Piala Raja 2025/2026 kontra Atletico Madrid di Stadion Camp Nou, Rabu (4/3) dini hari WIB.

Barcelona membutuhkan kemenangan dengan jarak skor minimal lima gol pada pertandingan tersebut lantaran mereka kalah 0-4 pada leg pertama di Madrid.

Absennya Frenkie de Jong menjadi pukulan bagi Barcelona lantaran pesepak bola asal Belanda tersebut adalah sosok vital di lini tengah.

Baca juga : Barcelona Bungkam Levante 3-0 di Camp Nou dan Kembali Rebut Puncak La Liga

Pada musim 2025/2026, Frenkie de Jong sudah menjalani 31 pertandingan bersama Barcelona di semua kompetisi dengan torehan satu gol dan tujuh assist.

Satu-satunya gol tersebut dilesakkan de Jong ketika Barcelona mengalahkan Levante 3-0 di Liga Spanyol 2025/2026, Minggu (22/2).

Total, sejak kedatangannya di Barcelona pada Juli 2019 dari Ajax Amsterdam, de Jong sudah mencatatkan 290 penampilan bersama Barcelona, hanya berjarak dua laga dari legenda Belanda Philip Cocu (292 kali).

Sepanjang itu, pesepak bola berumur 28 tahun tersebut melesakkan 20 gol dan 30 assist. De Jong pun membantu Barcelona memenangkan tujuh trofi juara yakni Liga Spanyol (2022/2023 dan 2024/2025), Piala Raja (2020/2021, 2024/2025) dan Piala Super Spanyol (2023, 2025 dan 2026). (Ant/Z-4)