Jelang Barcelona vs Villarreal: Frenkie de Jong Dipastikan Absen hingga Enam Pekan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
JELANG pertandingan Barcelona vs Villarreal dalam laga lanjutan La Liga yang akan digelar pada Sabtu (28/2) Blaugrana mendapat kabar kurang baik.
Barcelona mengumumkan gelandang andalan mereka Frenkie de Jong akan absen sekitar enam minggu karena mengalami cedera hamstring.
Dikutip dari laman Barcelona, Kamis, cedera tersebut didapatkan de Jong saat menjalani latihan Kamis pagi.
Dengan demikian, Frenkie de Jong tidak akan bermain pada laga leg kedua semifinal Piala Raja 2025/2026 kontra Atletico Madrid di Stadion Camp Nou, Rabu (4/3) dini hari WIB.
Barcelona membutuhkan kemenangan dengan jarak skor minimal lima gol pada pertandingan tersebut lantaran mereka kalah 0-4 pada leg pertama di Madrid.
Absennya Frenkie de Jong menjadi pukulan bagi Barcelona lantaran pesepak bola asal Belanda tersebut adalah sosok vital di lini tengah.
Pada musim 2025/2026, Frenkie de Jong sudah menjalani 31 pertandingan bersama Barcelona di semua kompetisi dengan torehan satu gol dan tujuh assist.
Satu-satunya gol tersebut dilesakkan de Jong ketika Barcelona mengalahkan Levante 3-0 di Liga Spanyol 2025/2026, Minggu (22/2).
Total, sejak kedatangannya di Barcelona pada Juli 2019 dari Ajax Amsterdam, de Jong sudah mencatatkan 290 penampilan bersama Barcelona, hanya berjarak dua laga dari legenda Belanda Philip Cocu (292 kali).
Sepanjang itu, pesepak bola berumur 28 tahun tersebut melesakkan 20 gol dan 30 assist. De Jong pun membantu Barcelona memenangkan tujuh trofi juara yakni Liga Spanyol (2022/2023 dan 2024/2025), Piala Raja (2020/2021, 2024/2025) dan Piala Super Spanyol (2023, 2025 dan 2026). (Ant/Z-4)
Cedera tersebut didapatkan Frenkie De Jong saat menjalani sesi latihan rutin Barcelona, Kamis (26/2) pagi waktu setempat.
Barcelona menang telak 3-0 atas Levante di La Liga 2025/2026 pekan ke-25. Marc Bernal, Frenkie de Jong, dan Fermin Lopez mencetak gol, membawa Blaugrana kembali ke puncak klasemen.
Frenkie de Jong kecam VAR setelah gol Pau Cubarsi dianulir saat Barcelona kalah 0-4 dari Atletico Madrid di leg pertama semifinal Copa del Rey 2025/2026.
SATU-satunya kelemahan dalam laga Celta Vigo vs Barcelona di Liga Spanyol, Minggu (9/11) ialah kartu merah untuk Frenkie de Jong. Itu terjadi saat babak injury time
Dua pemain kunci Barcelona, Frenkie de Jong dan Andreas Christensen, absen dalam sesi latihan, Kamis (23/10), karena sakit menjelang laga El Clasico.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved