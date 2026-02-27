Barcelona Pastikan Frenkie de Jong Absen Enam Minggu

Gelandang Barcelona Frenkie de Jong(AFP/JOSEP LAGO)

KABAR buruk menimpa klub Catalan, Barcelona. Gelandang andalan mereka, Frenkie de Jong, dipastikan harus menepi dari lapangan hijau selama kurang lebih enam minggu akibat mengalami cedera hamstring.

Berdasarkan keterangan resmi klub La Liga itu, Kamis (26/2), cedera tersebut didapatkan De Jong saat menjalani sesi latihan rutin Kamis (26/2) pagi waktu setempat.

Kehilangan pemain internasional Belanda ini menjadi pukulan telak bagi skuat asuhan Barcelona, mengingat peran vitalnya di jantung permainan tim musim ini.

Misi Mustahil di Semifinal Piala Raja

Absennya De Jong datang di saat yang paling tidak tepat. Pasalnya, Barcelona tengah bersiap menghadapi laga hidup-mati dalam leg kedua semifinal Copa del Rey 2025/2026 kontra Atletico Madrid.

Laga krusial tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Camp Nou pada Rabu (4/3) dini hari WIB.

Tugas Barcelona di laga tersebut tergolong sebagai misi mustahil. Setelah menelan kekalahan telak 0-4 pada leg pertama di Madrid, mereka kini membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal lima gol untuk bisa membalikkan keadaan dan melaju ke babak final.

Tanpa kehadiran De Jong sebagai pengatur ritme serangan, beban kreativitas di lini tengah kini harus dipikul oleh rekan-rekan setimnya.

Sosok Vital di Lini Tengah

Sepanjang musim 2025/2026, De Jong telah menunjukkan konsistensi luar biasa dengan mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi. Ia berkontribusi lewat torehan satu gol dan tujuh assist.

Gol tunggalnya musim ini tercipta saat Barcelona melumat Levante 3-0 di ajang La Liga pada Minggu (22/2) lalu.

Secara historis, De Jong adalah pilar yang sulit tergantikan sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam pada Juli 2019. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 290 penampilan bersama Blaugrana.

Catatan tersebut hanya terpaut dua pertandingan dari rekor legenda Belanda lainnya, Philip Cocu, yang mengoleksi 292 penampilan untuk Barcelona.

Selama masa baktinya di Camp Nou, pemain berusia 28 tahun ini telah menyumbangkan 20 gol dan 30 assist. Ia juga menjadi bagian penting dari kesuksesan klub dalam merengkuh tujuh trofi bergengsi, termasuk dua gelar juara Liga Spanyol (2022/2023, 2024/2025), dua trofi Piala Raja (2020/2021, 2024/2025), serta tiga gelar Piala Super Spanyol (2023, 2025, 2026).

Kini, staf medis Barcelona akan bekerja keras untuk memulihkan kondisi De Jong agar ia bisa kembali memperkuat tim di sisa kompetisi musim ini. (Ant/Z-1)