Gol Lamine Yamal Penentu Kemenangan Tipis Barcelona Kontra Bilbao

Lamine Yamal mencetak gol spektakuler yang membawa Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao. Kemenangan ini membuat Barca menjauh empat poin dari Real Madrid di puncak La Liga.(Barcelona)

GOL indah Lamine Yamal memastikan kemenangan tipis 1-0 FC Barcelona atas Athletic Bilbao dalam lanjutan La Liga di Stadion San Mames, Minggu (8/3) dini hari. Kemenangan tersebut membuat Barcelona kembali memperlebar jarak di puncak klasemen dengan keunggulan empat poin atas Real Madrid yang sehari sebelumnya menundukkan Celta Vigo.

Gol tunggal pertandingan tercipta pada menit ke-68. Yamal melepaskan tembakan melengkung yang bersarang di sudut atas gawang Bilbao setelah memanfaatkan ruang di sisi kanan serangan. Bola sempat membentur tiang sebelum masuk, membuat kiper lawan tak berdaya.

“Kami sudah melihat apa yang bisa dilakukan Lamine. Dia menempatkan bola tepat di sudut atas dan tidak ada yang bisa dilakukan kiper. Dia masih sangat muda dan akan terus berkembang,” kata gelandang Barcelona Pedri memuji Yamal.

“Apa yang harus dia lakukan adalah tidak cepat puas, terus bekerja dan menikmati permainannya di lapangan, karena dia memberi banyak kontribusi untuk tim," tambahnya.

Rotasi Pemain

Pelatih Barcelona Hansi Flick melakukan sejumlah rotasi pemain menjelang laga tandang melawan Newcastle United pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pekan depan. Perubahan tersebut membuat permainan Barcelona pada babak pertama terlihat kurang padu dan minim peluang.

Sepanjang babak pertama, kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih. Joao Cancelo bahkan sempat hampir mencetak gol bunuh diri ketika bola mengenai rangka gawang Barcelona.

Athletic Bilbao juga memiliki peluang melalui Selton Sanchez yang lolos menuju gawang, tetapi berhasil dihentikan kiper Barcelona Joan Garcia. Tuan rumah sempat mencetak gol melalui Inaki Williams namun dianulir karena posisi offside.

Memasuki babak kedua, pertandingan tetap berlangsung sengit dengan sejumlah keputusan kontroversial. Barcelona meminta kartu merah untuk Alejandro Rego setelah melanggar Dani Olmo sedangkan pemain Athletic juga menuntut Pau Cubarsi diusir usai menjatuhkan Williams. Namun wasit hanya memberikan kartu kuning pada kedua situasi tersebut.

Saat pertandingan tampak akan berakhir tanpa gol, Yamal akhirnya memecah kebuntuan. Menerima umpan dari Pedri. Yamal melepaskan tembakan melengkung yang memastikan kemenangan Barcelona.

Gol tersebut menjadi gol ke-19 Yamal musim ini di semua kompetisi dan menjadi satu-satunya momen kualitas tinggi yang menentukan hasil pertandingan. (AFP/Z-2)