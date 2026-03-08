Athletic Bilbao vs Barcelona 0-1: Ernesto Valverde Puji Mentalitas The Lions

Athletic Bilbao takluk dari Barcelona lewat gol Lamine Yamal. Ernesto Valverde sebut timnya layak dapat poin dan puji reaksi kompetitif pemain.(Athletic Bilbao)

PELATIH Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, memberikan apresiasi tinggi atas daya juang anak asuhnya meski harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Barcelona di San Mames, Minggu (8/3). Valverde menilai pasukannya telah memberikan segalanya dan layak mendapatkan hasil yang lebih baik dalam laga lanjutan La Liga tersebut.

Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi The Lions untuk bangkit setelah sebelumnya tersingkir dari kompetisi piala domestik. Meskipun satu momen jenius dari Lamine Yamal menjadi pembeda hasil akhir, Valverde mengaku puas dengan reaksi kompetitif yang ditunjukkan para pemainnya.

Reaksi Kompetitif di San Mames

Valverde menekankan pentingnya menunjukkan mentalitas yang kuat di hadapan pendukung sendiri. Ia menyukai determinasi yang ditunjukkan skuatnya sepanjang pertandingan melawan sang pemimpin klasemen.

"Kami telah memberikan segalanya. Kami kecewa dengan hasilnya, tetapi pertandingannya bagus. Kami mungkin layak mendapatkan lebih. Sangat penting untuk menunjukkan reaksi setelah tersingkir tempo hari, untuk memberikan performa yang kompetitif. Hal positifnya adalah permainan kami bagus dan kami selalu berada dalam permainan. Saya suka determinasi yang kami gunakan dalam menghadapi pertandingan ini. Kami harus terus melangkah," ujar Valverde usai laga.

Mantan pelatih Barcelona itu juga menyoroti bagaimana efektivitas di depan gawang menjadi pembeda utama. Menurutnya, melawan tim papan atas, kesalahan sekecil apa pun akan dibayar mahal.

"Lawan tidak memaafkan kesalahan, Anda harus klinis, terutama melawan tim-tim seperti ini. Kami meningkatkan soliditas pertahanan kami. Kami perlu merasa bahwa lawan tidak menyakiti kami. Mereka tidak menciptakan banyak peluang, tetapi kami harus menebusnya dengan penyelesaian akhir yang klinis," tambahnya.

Fokus Perburuan Tiket Eropa

Dengan sebelas pekan tersisa di La Liga, Athletic Bilbao kini memasuki fase krusial untuk memperebutkan kualifikasi kompetisi Eropa. Kekalahan ini tidak menyurutkan optimisme Valverde untuk terus mendulang poin di laga-laga mendatang.

Fokus Athletic kini beralih ke pertandingan selanjutnya melawan Girona. Valverde berharap jeda waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi sejumlah pemain yang dibekap cedera.

"Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Kami membidik semua pertandingan, kami ingin meraih poin untuk menatap ke depan. Kami memiliki pertandingan penting di Girona, dan dengan libur seminggu, kami akan melihat apakah kami bisa memulihkan pemain kembali. Masih banyak yang harus diperjuangkan dan banyak poin yang dipertaruhkan," pungkas Valverde. (Athletic Bilbao/Z-2)