Athletic Bilbao vs Barcelona 0-1: Ernesto Valverde Puji Mentalitas The Lions

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELATIH Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, memberikan apresiasi tinggi atas daya juang anak asuhnya meski harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Barcelona di San Mames, Minggu (8/3). Valverde menilai pasukannya telah memberikan segalanya dan layak mendapatkan hasil yang lebih baik dalam laga lanjutan La Liga tersebut.
Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi The Lions untuk bangkit setelah sebelumnya tersingkir dari kompetisi piala domestik. Meskipun satu momen jenius dari Lamine Yamal menjadi pembeda hasil akhir, Valverde mengaku puas dengan reaksi kompetitif yang ditunjukkan para pemainnya.
Valverde menekankan pentingnya menunjukkan mentalitas yang kuat di hadapan pendukung sendiri. Ia menyukai determinasi yang ditunjukkan skuatnya sepanjang pertandingan melawan sang pemimpin klasemen.
"Kami telah memberikan segalanya. Kami kecewa dengan hasilnya, tetapi pertandingannya bagus. Kami mungkin layak mendapatkan lebih. Sangat penting untuk menunjukkan reaksi setelah tersingkir tempo hari, untuk memberikan performa yang kompetitif. Hal positifnya adalah permainan kami bagus dan kami selalu berada dalam permainan. Saya suka determinasi yang kami gunakan dalam menghadapi pertandingan ini. Kami harus terus melangkah," ujar Valverde usai laga.
Mantan pelatih Barcelona itu juga menyoroti bagaimana efektivitas di depan gawang menjadi pembeda utama. Menurutnya, melawan tim papan atas, kesalahan sekecil apa pun akan dibayar mahal.
"Lawan tidak memaafkan kesalahan, Anda harus klinis, terutama melawan tim-tim seperti ini. Kami meningkatkan soliditas pertahanan kami. Kami perlu merasa bahwa lawan tidak menyakiti kami. Mereka tidak menciptakan banyak peluang, tetapi kami harus menebusnya dengan penyelesaian akhir yang klinis," tambahnya.
Dengan sebelas pekan tersisa di La Liga, Athletic Bilbao kini memasuki fase krusial untuk memperebutkan kualifikasi kompetisi Eropa. Kekalahan ini tidak menyurutkan optimisme Valverde untuk terus mendulang poin di laga-laga mendatang.
Fokus Athletic kini beralih ke pertandingan selanjutnya melawan Girona. Valverde berharap jeda waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi sejumlah pemain yang dibekap cedera.
"Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Kami membidik semua pertandingan, kami ingin meraih poin untuk menatap ke depan. Kami memiliki pertandingan penting di Girona, dan dengan libur seminggu, kami akan melihat apakah kami bisa memulihkan pemain kembali. Masih banyak yang harus diperjuangkan dan banyak poin yang dipertaruhkan," pungkas Valverde. (Athletic Bilbao/Z-2)
Barcelona dijadwalkan bertandang ke markas Newcastle United dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Lamine Yamal mencetak gol spektakuler yang membawa Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao. Kemenangan ini membuat Barca menjauh empat poin dari Real Madrid di puncak La Liga.
Barcelona kokohkan posisi di puncak klasemen La Liga setelah kalahkan Athletic Club. Gol tunggal Lamine Yamal jadi pembeda di San Mames.
Keduanya cedera setelah pertandingan sengit leg kedua Piala Raja (Copa del Rey) Barcelona vs Atletico Madrid pada Rabu.
Barcelona menang 3-0 atas Atletico Madrid di Camp Nou, namun gagal ke final Piala Raja karena kalah agregat 3-4. Simak analisis Hansi Flick di sini.
Bagi Hansi Flick, ajang ini menjadi peluang emas untuk mempersembahkan trofi pertamanya bagi publik Camp Nou pada 2026.
Athletic Bilbao mengalahkan tim yang tidak diunggulkan, Mallorca, di final Copa del Rey dengan skor 4-2 melalui adu penalti setelah hasil imbang 1-1.
Los Che menang atas tim tamu yang merupakan peringkat tiga dalam laga yang berlangsung imbang lewat gol sundulan Hugo Duro pada menit 61.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved