Barcelona vs Atletico Madrid: Drama 3 Gol Marc Bernal Gagal Bendung Los Rojiblancos ke Final

SEBUAH upaya comeback luar biasa nyaris diciptakan Barcelona saat menjamu Atletico Madrid dalam laga leg kedua semifinal Copa del Rey di Camp Nou. Meski berhasil memetik kemenangan telak 3-0, hasil tersebut belum cukup bagi Blaugrana untuk membalikkan keadaan setelah kalah 0-4 pada leg pertama di Madrid.

Hasil ini memastikan langkah Atletico Madrid ke partai final untuk pertama kalinya sejak musim 2012/13. Sementara itu, Barcelona harus merelakan trofi yang mereka menangkan musim lalu jatuh ke tangan tim lain.

Dominasi Total Sejak Menit Awal

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Barcelona langsung menggempur pertahanan Atletico demi mengejar defisit empat gol. Meski harus kehilangan Jules Kounde karena cedera di menit ke-11, intensitas serangan tuan rumah tidak menurun. Penguasaan bola Barcelona yang mencapai 70% memaksa tim asuhan Diego Simeone bertahan total di area sendiri. Bahkan, Antoine Griezmann pun dipaksa turun jauh ke belakang untuk membantu pertahanan.

Kebuntuan akhirnya pecah sesaat setelah laga berjalan setengah jam. Marc Bernal berhasil menyambut umpan silang Lamine Yamal dengan sempurna, membuat publik Camp Nou bergemuruh.

Meski dominan, Barcelona tetap rentan terhadap serangan balik karena garis pertahanan yang sangat tinggi. Ademola Lookman hampir saja membuyarkan harapan tuan rumah melalui sundulan terbang yang meluncur tipis. Namun, drama kembali terjadi di masa injury time babak pertama ketika Pedri memenangkan penalti. Raphinha yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya tepat sebelum turun minum, mengubah skor menjadi 2-0.

Marc Bernal Cetak Brace, Pertahanan Atléti Digempur Habis

Memasuki babak kedua, Atletico tampil lebih berani di menit-menit awal. Namun, Barcelona kembali mengambil alih kendali. Kiper Atletico, Juan Musso, harus melakukan penyelamatan ganda yang gemilang untuk mencegah gol ketiga tuan rumah.

Sadar timnya tertekan, Diego Simeone memasukkan Alexander Sørloth untuk memberikan ancaman fisik bagi lini belakang Barcelona. Taktik mengulur waktu mulai diperagakan tim tamu saat laga menyisakan 30 menit demi meredam momentum lawan.

Pada menit ke-70, Barcelona kembali mendapat pukulan dengan cederanya Alejandro Balde. Namun, tekanan tidak berhenti. Dari sepak pojok ke-10, Marc Bernal mencetak gol keduanya lewat tendangan voli indah memanfaatkan umpan matang Joao Cancelo. Skor 3-0 membuat suasana semakin tegang.

Di sisa waktu, Barcelona bermain all-out dengan menempatkan lima penyerang sekaligus. Namun, strategi "bertahan mati-matian" khas Simeone berhasil meredam gempuran tersebut hingga peluit panjang berbunyi.

Kekalahan agregat 3-4 membuat Barcelona gagal mempertahankan gelar juara mereka. Atletico Madrid kini tinggal menunggu pemenang antara Real Sociedad atau Athletic Bilbao untuk dihadapi di partai puncak. (Flash Score/Z-2)