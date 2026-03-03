Jelang Barcelona vs Atletico Madrid, Hansi Flick Yakin Blaugrana Bisa Comeback

Headline
BARCELONA menghadapi tugas berat untuk membalikkan defisit empat gol saat menjamu Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Piala Raja (Copa del Rey) pada Rabu (4/3).
Pelatih Hansi Flick menegaskan timnya harus mewujudkan sesuatu yang nyaris mustahil demi menjaga peluang mempertahankan gelar.
"Kami tertinggal empat gol dan harus membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Itulah tujuan kami. Ini tidak mudah, tetapi kami tidak akan menyerah," ujar Flick yang dikutip dari laman resmi klub pada Senin.
Flick menekankan para pemainnya untuk fokus dan tidak membiarkan tim lawan mencetak gol lagi.
"Penting untuk tidak kebobolan, tetapi kami harus percaya pada kekuatan kami. Kami harus selalu yakin. Misalnya, di setiap babak kami perlu mencetak dua gol."
Barcelona sebelumnya dipermalukan Atletico Madrid pada leg pertama bulan lalu setelah kebobolan empat gol di babak pertama tanpa mampu mencetak gol balasan.
Kekalahan tersebut juga menjadi pertama kalinya Blaugrana gagal mencetak gol di kompetisi domestik musim ini.
Meski demikian, Barcelona tetap optimistis mampu bangkit. Tim asal Katalunya itu tengah memimpin klasemen LaLiga dan menjadi tim tersubur musim ini dengan torehan 71 gol.
Performa menyerang mereka juga sedang meningkat setelah mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir, termasuk hattrick Lamine Yamal saat menghadapi Villarreal akhir pekan lalu.
Namun, Barcelona dipastikan kehilangan striker utama Robert Lewandowski. Penyerang asal Polandia itu mengalami patah tulang di sekitar rongga mata setelah mengalami cedera dalam laga melawan Villarreal.
Flick mengakui absennya Lewandowski menjadi tantangan tersendiri bagi timnya, tetapi dia tetap percaya skuad Barcelona mampu mengatasinya.
Dia menegaskan tim harus bermain agresif, memenangkan duel, serta menjaga penguasaan bola karena Atletico sangat berbahaya saat melakukan serangan balik.
Blaugrana dituntut tampil solid di laga Barcelona vs Atletico Madrid sebagai satu kesatuan tim bila ingin menjaga asa lolos ke final Copa del Rey musim ini. (Ant/Z-4)
