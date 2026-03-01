Hasil Real Oviedo vs Atletico Madrid: Gol Julian Alvarez & Heroisme Jan Oblak

Headline
JULIAN Alvarez kembali membuktikan kelasnya sebagai pembeda. Penyerang asal Argentina tersebut mencetak gol dramatis pada menit ke-94 untuk mengunci kemenangan tipis Atletico Madrid 1-0 atas Real Oviedo dalam lanjutan La Liga di Estadio Municipal Carlos Tartiere, Minggu (1/3) dini hari WIB.
Kemenangan ini membawa tim asuhan Diego Simeone naik ke posisi ketiga klasemen La Liga Spanyol, menggeser Villarreal. Namun, sorotan utama juga tertuju pada Jan Oblak yang tampil fenomenal dengan enam penyelamatan krusial sepanjang laga.
Real Oviedo yang berjuang keluar dari zona degradasi tampil tanpa beban. Mereka menekan sejak awal lewat aksi Federico Vinas dan Ilyas Chaira. Tercatat, Atletico gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di babak pertama, performa terburuk mereka dalam laga tandang sejak 2021.
Dua peluang emas Oviedo datang di masa injury time babak pertama. Sundulan Ilyas Chaira hampir saja masuk jika tidak ditepis Oblak ke tiang gawang. Tak lama berselang, kiper Slovenia itu kembali menggagalkan percobaan Alberto Reina dari jarak dekat.
Diego Simeone melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Julian Alvarez menggantikan Ademola Lookman di awal babak kedua. Masuknya "Si Laba-laba" memberikan energi baru di lini serang Los Rojiblancos.
Ketegangan memuncak di menit ke-86 saat Alex Baena sempat mencetak gol, namun dianulir wasit karena posisi offside. Real Oviedo nyaris mencuri poin lewat sundulan Vinas memanfaatkan umpan sepak pojok Santi Cazorla, tetapi Jan Oblak kembali menunjukkan kelasnya dengan tangkapan yang sempurna.
Drama akhirnya pecah di menit ke-93 lebih 11 detik. Pemain muda Julio Diaz berhasil menjaga bola tetap aktif di sisi sayap dan mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Julian Alvarez dengan tenang mengecoh Kwasi Sibo sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang dekat yang memastikan tiga poin bagi tim tamu.
|Kategori
|Real Oviedo
|Atlético Madrid
|Skor Akhir
|0
|1
|Total Tembakan
|16
|12
|Tembakan ke Gawang
|6
|4
|Penguasaan Bola
|48%
|52%
|Penyelamatan Kiper
|3
|6
Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Colombatto; Hassan, Alberto Reina (Santi Cazorla 70'), Ilyas Chaira; Federico Vinas.
Atletico Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Jose Gimenez, Julio Diaz; Giuliano Simeone, Koke, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman (Julian Alvarez 46'); Antoine Griezmann, Alexander Sorloth (Alex Baena 60').
