Preview La Liga Real Oviedo vs Atletico Madrid: Head to Head dan Perbandingan Skuad

Penyerang Atletico Madrid asal Prancis bernomor punggung 07, Antoine Griezmann, dan rekan setimnya, penyerang Argentina bernomor punggung 19, Julian Alvarez.(Patrick T. Fallon / AFP)

PERTANDINGAN pekan ke-26 La Liga 2025/2026 akan mempertemukan sang juru kunci, Real Oviedo, melawan tim posisi empat besar, Atletico Madrid. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (1/3/2026) dini hari WIB ini akan menjadi ujian konsistensi bagi tim tamu di Estadio Carlos Tartiere.

Head to Head: Catatan Sejarah Kedua Tim

Atletico Madrid memiliki rekor yang superior dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika ditarik lebih jauh, markas Real Oviedo sering menjadi tempat yang menyulitkan bagi Los Colchoneros.

Tanggal Kompetisi Hasil 29/11/2025 La Liga Atletico 2-0 Oviedo 04/01/2023 Copa del Rey Oviedo 0-2 Atletico 05/05/2002 Segunda Division Oviedo 2-3 Atletico

Perbandingan Skuad dan Kondisi Tim

Diego Simeone diprediksi akan kembali menduetkan Julian Alvarez dan Alexander Sorloth di lini depan. Sorloth tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencetak tiga gol di kancah Eropa tengah pekan lalu. Di sisi lain, Atletico masih memantau kondisi Pablo Barrios yang mengalami cedera ringan.

Real Oviedo, di bawah asuhan Guillermo Almada, akan mengandalkan Federico Vinas sebagai ujung tombak. Meskipun berada di posisi ke-20 klasemen sementara, Oviedo baru saja meraih hasil impresif dengan mencetak tiga gol ke gawang Real Sociedad, yang menunjukkan bahwa daya gedor mereka mulai membaik.

Real Oviedo belum pernah menang melawan Atletico Madrid di ajang liga sejak Oktober 1998. Namun, mereka berhasil menang 23 kali dalam 43 pertemuan kandang melawan Atletico sepanjang sejarah.

Prediksi Susunan Pemain Real Oviedo vs Atletico Madrid

Real Oviedo (4-2-3-1)

Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas.

Atletico Madrid (4-4-2)

Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Mendoza, Baena; Alvarez, Sorloth.

Jadwal Pertandingan

Pertandingan: Real Oviedo vs Atletico Madrid

Stadion: Estadio Carlos Tartiere, Oviedo

Waktu: Minggu, 1 Maret 2026 pukul 03.00 WIB (Z-4)