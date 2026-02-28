Preview La Liga Real Oviedo vs Atletico Madrid: Head to Head dan Perbandingan Skuad

Headline
PERTANDINGAN pekan ke-26 La Liga 2025/2026 akan mempertemukan sang juru kunci, Real Oviedo, melawan tim posisi empat besar, Atletico Madrid. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (1/3/2026) dini hari WIB ini akan menjadi ujian konsistensi bagi tim tamu di Estadio Carlos Tartiere.
Atletico Madrid memiliki rekor yang superior dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika ditarik lebih jauh, markas Real Oviedo sering menjadi tempat yang menyulitkan bagi Los Colchoneros.
|Tanggal
|Kompetisi
|Hasil
|29/11/2025
|La Liga
|Atletico 2-0 Oviedo
|04/01/2023
|Copa del Rey
|Oviedo 0-2 Atletico
|05/05/2002
|Segunda Division
|Oviedo 2-3 Atletico
Diego Simeone diprediksi akan kembali menduetkan Julian Alvarez dan Alexander Sorloth di lini depan. Sorloth tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencetak tiga gol di kancah Eropa tengah pekan lalu. Di sisi lain, Atletico masih memantau kondisi Pablo Barrios yang mengalami cedera ringan.
Real Oviedo, di bawah asuhan Guillermo Almada, akan mengandalkan Federico Vinas sebagai ujung tombak. Meskipun berada di posisi ke-20 klasemen sementara, Oviedo baru saja meraih hasil impresif dengan mencetak tiga gol ke gawang Real Sociedad, yang menunjukkan bahwa daya gedor mereka mulai membaik.
Real Oviedo belum pernah menang melawan Atletico Madrid di ajang liga sejak Oktober 1998. Namun, mereka berhasil menang 23 kali dalam 43 pertemuan kandang melawan Atletico sepanjang sejarah.
Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas.
Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Mendoza, Baena; Alvarez, Sorloth.
Pertandingan: Real Oviedo vs Atletico Madrid
Stadion: Estadio Carlos Tartiere, Oviedo
Waktu: Minggu, 1 Maret 2026 pukul 03.00 WIB (Z-4)
