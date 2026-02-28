Levante vs Alaves, Dua Gol Larut Carlos Espi Pastikan Kemenangan Granotes

Pemain Levante Carlos Espi melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Alaves di laga La Liga.(X @LaLiga)

LEVANTE sukses mengamankan tiga poin krusial dalam lanjutan La Liga di Estadi Ciutat de València. Menjamu Alaves pada Sabtu (28/2) dini hari WIB, Granotes menang meyakinkan dengan skor 2-0 berkat penampilan gemilang pemain pengganti Carlos Espí di penghujung laga.

Pertandingan yang disaksikan oleh 17.880 penonton ini berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan.

Alaves sebenarnya tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan lebih awal. Tim tamu tercatat beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Levante, terutama melalui aksi Toni Martínez dan Antonio Blanco.

Namun, kiper Levante, Mathew Ryan, tampil sigap dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga skor tetap kacamata hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Levante mulai keluar dari tekanan dan gantian menggempur pertahanan lawan.

Peluang emas sempat tercipta melalui tembakan Carlos Álvarez, namun bola masih membentur tiang gawang.

Di sisi lain, kiper Alaves, Antonio Sivera, juga bekerja keras menghalau gelombang serangan tuan rumah.

Pelatih Levante Luis Castro kemudian memasukkan Carlos Espi di menit 58 untuk menggantikan Carlos Alvares.

Titik balik pertandingan terjadi pada menit ke-61. Alaves harus bermain dengan sepuluh orang setelah Victor Parada menerima kartu kuning kedua.

Keunggulan jumlah pemain ini tidak disia-siakan oleh Levante yang semakin leluasa mengurung pertahanan tim tamu.

Kebuntuan panjang akhirnya pecah pada menit ke-88. Carlos Espí berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sepakan kaki kanan akurat dari sisi kiri kotak penalti. Bola meluncur deras ke pojok atas gawang tanpa mampu dijangkau Sivera, mengubah skor menjadi 1-0.

Alih-alih menyamakan kedudukan, Alaves justru kembali kebobolan di masa injury time, tepatnya menit 90+7.

Memanfaatkan skema serangan balik cepat, Karl Etta Eyong mengirimkan umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh Espí. Tembakan kaki kiri Espí dari luar kotak penalti memastikan kemenangan Levante menjadi 2-0.

Alaves sempat memberikan ancaman terakhir melalui sundulan Facundo Garcés di detik-detik akhir laga, namun Mathew Ryan kembali menunjukkan kelasnya dengan mengamankan bola.

Skor 2-0 untuk kemenangan Levante atas Alaves bertahan hingga wasit Francisco José Hernández Maeso meniup peluit panjang.

Berkat kemenangan ini, Levante mengantongi 21 poin di peringkat 19 klasemen La Liga, terpaut empat poin dari zona aman.

Adapun Alaves berada di peringkat 14 dengan raihan 27 poin, unggul tiga poin dari zona degradasi. (football-espana/Z-1)