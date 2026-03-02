Preview Barcelona vs Atletico Madrid Copa del Rey 2026: Misi Mustahil Remontada

Headline
BARCELONA menghadapi misi yang hampir mustahil saat menjamu Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Copa del Rey 2025/2026. Tertinggal agregat 0-4, Blaugrana dituntut mencetak minimal empat gol tanpa balas hanya untuk memaksakan babak perpanjangan waktu.
Pertandingan: Barcelona vs Atletico Madrid (Leg II Semifinal Copa del Rey)
Lokasi: Spotify Camp Nou, Barcelona
Waktu: Rabu, 4 Maret 2026, 03.00 WIB
Agregat Sementara: 0-4
Kekalahan memalukan di Metropolitano pada leg pertama menjadi tamparan keras bagi Hansi Flick. Gol bunuh diri Eric Garcia serta aksi brilian Antoine Griezmann dan Julian Alvarez membuat Barcelona pulang dengan tangan hampa. Namun, sejarah mencatat Barcelona adalah spesialis kebangkitan ajaib, seperti saat melibas PSG 6-1 setelah kalah 0-4 pada 2017 silam.
Kondisi tim tuan rumah saat ini sedang menanjak setelah kemenangan 4-1 atas Villarreal. Lamine Yamal menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick pertamanya. Kecepatan dan visinya akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan berlapis skuat asuhan Diego Simeone.
Atletico Madrid datang ke Catalan bukan untuk bermain cantik. Diego Simeone dikenal sebagai master dalam mempertahankan keunggulan. Dengan struktur 4-4-2 yang sangat rapat, Los Rojiblancos akan membiarkan Barcelona menguasai bola dan menunggu celah melalui serangan balik cepat yang dimotori Ademola Lookman dan Julian Alvarez.
|Statistik (5 Laga Terakhir)
|Barcelona
|Atletico Madrid
|Performa (M-M-K-K-M)
|3 Menang, 2 Kalah
|3 Menang, 1 Seri, 1 Kalah
|Rataan Gol per Laga
|2.6
|1.8
Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Pedri, Casado; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Sorloth, Julian Alvarez.
1. Kapan jadwal kick-off Barcelona vs Atletico Madrid?
Rabu, 4 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.
2. Di mana pertandingan ini disiarkan?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui platform streaming olahraga resmi atau stasiun TV pemegang hak siar Copa del Rey 2026.
3. Apakah Robert Lewandowski bermain?
Tidak, Lewandowski absen karena cedera fraktur pada tulang penyangga mata (eye socket).
4. Apa syarat Barcelona lolos ke final?
Barcelona harus menang dengan selisih minimal 5 gol (misal 5-0) untuk lolos langsung, atau menang 4-0 untuk memaksakan adu penalti.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
