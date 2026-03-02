Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Preview Barcelona vs Atletico Madrid Copa del Rey 2026: Misi Mustahil Remontada

Media Indonesia
03/3/2026 12:00
Preview Barcelona vs Atletico Madrid Copa del Rey 2026: Misi Mustahil Remontada
Preview Barcelona vs Atletico Madrid(ChatGPT)

BARCELONA menghadapi misi yang hampir mustahil saat menjamu Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Copa del Rey 2025/2026. Tertinggal agregat 0-4, Blaugrana dituntut mencetak minimal empat gol tanpa balas hanya untuk memaksakan babak perpanjangan waktu.

   Info Pertandingan
   

Pertandingan: Barcelona vs Atletico Madrid (Leg II Semifinal Copa del Rey)
Lokasi: Spotify Camp Nou, Barcelona
Waktu: Rabu, 4 Maret 2026, 03.00 WIB
Agregat Sementara: 0-4

Mencari Keajaiban Remontada

Kekalahan memalukan di Metropolitano pada leg pertama menjadi tamparan keras bagi Hansi Flick. Gol bunuh diri Eric Garcia serta aksi brilian Antoine Griezmann dan Julian Alvarez membuat Barcelona pulang dengan tangan hampa. Namun, sejarah mencatat Barcelona adalah spesialis kebangkitan ajaib, seperti saat melibas PSG 6-1 setelah kalah 0-4 pada 2017 silam.

Baca juga : Optimisme Raphinha di Balik Misi Sulit Barcelona Membalikkan Keadaan Kontra Atletico Madrid di Copa del Rey

Kondisi tim tuan rumah saat ini sedang menanjak setelah kemenangan 4-1 atas Villarreal. Lamine Yamal menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick pertamanya. Kecepatan dan visinya akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan berlapis skuat asuhan Diego Simeone.

Analisis Kekuatan Atletico Madrid

Atletico Madrid datang ke Catalan bukan untuk bermain cantik. Diego Simeone dikenal sebagai master dalam mempertahankan keunggulan. Dengan struktur 4-4-2 yang sangat rapat, Los Rojiblancos akan membiarkan Barcelona menguasai bola dan menunggu celah melalui serangan balik cepat yang dimotori Ademola Lookman dan Julian Alvarez.

                                                                                                                                                                           

Baca juga : Hansi Flick Kecam VAR yang Lambat Usai Barcelona Digilas Atletico 4-0

Statistik (5 Laga Terakhir) Barcelona Atletico Madrid
Performa (M-M-K-K-M) 3 Menang, 2 Kalah 3 Menang, 1 Seri, 1 Kalah
Rataan Gol per Laga 2.6 1.8

Prediksi Lineup

Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Pedri, Casado; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Sorloth, Julian Alvarez.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

1. Kapan jadwal kick-off Barcelona vs Atletico Madrid?
Rabu, 4 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.

2. Di mana pertandingan ini disiarkan?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui platform streaming olahraga resmi atau stasiun TV pemegang hak siar Copa del Rey 2026.

3. Apakah Robert Lewandowski bermain?
Tidak, Lewandowski absen karena cedera fraktur pada tulang penyangga mata (eye socket).

4. Apa syarat Barcelona lolos ke final?
Barcelona harus menang dengan selisih minimal 5 gol (misal 5-0) untuk lolos langsung, atau menang 4-0 untuk memaksakan adu penalti.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved