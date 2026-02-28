Antoine Griezmann Menuju Orlando City: Akhir Era di Atletico Madrid?

Headline
KABAR mengejutkan datang dari jagat sepak bola Spanyol. Ikon Atletico Madrid, Antoine Griezmann, dilaporkan tengah berada di ambang pintu keluar menuju Amerika Serikat (AS) untuk bergabung dengan klub MLS, Orlando City SC.
Laporan dari The Athletic dan L'Équipe pada akhir Februari 2026 ini menyebutkan bahwa negosiasi telah memasuki tahap krusial. Bahkan, sumber internal menyebut peluang Griezmann untuk segera pindah ke Florida mencapai angka 95%.
Orlando City berada di posisi terdepan karena memiliki discovery rights atas Griezmann. Dalam regulasi unik MLS, hak ini memberikan prioritas kepada Orlando untuk merekrut sang pemain di atas klub lain seperti Inter Miami atau Charlotte FC.
Direktur Olahraga Orlando City, Ricardo Moreira, dikabarkan telah melakukan gerilya ke Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Mereka ingin menjadikan pemenang Piala Dunia 2018 ini sebagai Designated Player utama sebelum bursa transfer MLS ditutup pada 26 Maret mendatang.
Meskipun rumor kepindahan ini sangat kencang, manajemen Los Rojiblancos tidak tinggal diam. Direktur Olahraga Atletico, Mateu Alemany, sempat menyatakan bahwa klub masih mengandalkan Griezmann untuk sisa musim 2025/2026.
"Antoine masih memiliki dua tahun sisa kontrak (hingga 2027). Dia sangat fokus dan penampilannya sangat baik," tegas Alemany dalam sesi wawancara terbaru.
Namun, banyak pihak meyakini adanya kesepakatan lisan yang mengizinkan Griezmann pergi jika ada tawaran dari klub Amerika Serikat yang ia minati.
|Kategori
|Detail
|Total Gol (Atletico)
|210 Gol (Top Skor Sepanjang Masa)
|Gol Musim Ini
|12 Gol
|Status Kontrak
|Hingga Juni 2027
Jika kesepakatan ini rampung dalam hitungan hari, maka laga melawan Real Sociedad di La Liga pekan depan bisa jadi akan menjadi pertandingan perpisahan bagi sang legenda di Riyadh Air Metropolitano.
Apakah Griezmann akan langsung menyusul Lionel Messi untuk mendominasi MLS? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
