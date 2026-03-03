Link Live Streaming Copa del Rey Barcelona vs Atletico Madrid: Kick Off Pukul 03.00 WIB

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FC Barcelona bertekad melakukan remontada (membalikkan keadaan dari tertinggal banyak gol) dalam laga leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid di Camp Nou, Rabu (4/3 pukul 03.00 WIB.
Tim asuhan Hansi Flick itu memikul misi sangat sulit, namun juga sangat mungkin terjadi setelah tertinggal 0-4 dari Atletico.
Barca harus menang dengan selisih lima gol agar lolos ke final. Mereka pernah lakukan pada babak 16 besar Liga Champions 2017 saat menang 6-1 atas Paris Saint-Germain, setelah kalah 0-4 pada leg pertama.
Barca akan masuk lapangan dengan bekal sangat baik setelah mencatat dua kemenangan dalam kandang saat melawan Levante dan Villarreal.
Atletico juga memenangkan tiga laga dan satu seri setelah menghantam Barca dengan 4-0 itu.
Laman Barca pada Selalu menyebutkan Flick mengakui laga ini tak akan mudah, tapi menegaskan tak ada yang tidak mungkin.
Ia berharap, minimal timnya mencetak dua gol dalam satu babak, dan sekaligus tak kemasukan gol.
"Kami tidak akan menyerah," kata pelatih asal Jerman tersebut.
"Kami harus cerdas. Kami harus menekan mereka, memenangkan duel, dan mempersulit mereka. Kami tidak boleh kehilangan penguasaan bola, karena mereka sangat berbahaya dalam transisi," tambah dia.
Dalam semifinal lainnya, Real Socieded cukup imbang melawan Athletic Bilbao sehari kemudian agar melaju ke final.
Socieded akan memainkan laga leg keda di kandang sendiri, dengan bekal kemenangan 1-0 dari leg pertama berkat gol Benat Turrientes.
Untuk bisa menyaksikan pertandingan Barcelona vs Atletico Madrid bisa dilihat melalui live streaming Copa del Rey secara resmi dan berbayar.
LINK (Ant/Z-4)
Barcelona dijadwalkan bertandang ke markas Newcastle United dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Lamine Yamal mencetak gol spektakuler yang membawa Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao. Kemenangan ini membuat Barca menjauh empat poin dari Real Madrid di puncak La Liga.
Pelatih Hansi Flick menegaskan timnya harus mewujudkan sesuatu yang nyaris mustahil demi menjaga peluang mempertahankan gelar.
Hasil Barcelona vs Villarreal berakhir 4-1. Lamine Yamal cetak hat-trick perdana dan pecahkan rekor La Liga. Simak ulasan pertandingan dan klasemen terbaru.
Barcelona menang telak 3-0 atas Levante di La Liga 2025/2026 pekan ke-25. Marc Bernal, Frenkie de Jong, dan Fermin Lopez mencetak gol, membawa Blaugrana kembali ke puncak klasemen.
Barcelona dijadwalkan bertandang ke markas Newcastle United dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Lamine Yamal mencetak gol spektakuler yang membawa Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao. Kemenangan ini membuat Barca menjauh empat poin dari Real Madrid di puncak La Liga.
Athletic Bilbao takluk dari Barcelona lewat gol Lamine Yamal. Ernesto Valverde sebut timnya layak dapat poin dan puji reaksi kompetitif pemain.
Barcelona kokohkan posisi di puncak klasemen La Liga setelah kalahkan Athletic Club. Gol tunggal Lamine Yamal jadi pembeda di San Mames.
Keduanya cedera setelah pertandingan sengit leg kedua Piala Raja (Copa del Rey) Barcelona vs Atletico Madrid pada Rabu.
Barcelona menang 3-0 atas Atletico Madrid di Camp Nou, namun gagal ke final Piala Raja karena kalah agregat 3-4. Simak analisis Hansi Flick di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved