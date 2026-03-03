Link Live Streaming Copa del Rey Barcelona vs Atletico Madrid: Kick Off Pukul 03.00 WIB

Penyerang Barcelona asal Spanyol #19 Lamine Yamal (kiri) berebut bola dengan gelandang Atletico Madrid asal Inggris #04 Conor Gallagher selama leg pertama semifinal Copa del Rey (Piala Raja) Spanyol.(LLUIS GENE / AFP)

FC Barcelona bertekad melakukan remontada (membalikkan keadaan dari tertinggal banyak gol) dalam laga leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid di Camp Nou, Rabu (4/3 pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Hansi Flick itu memikul misi sangat sulit, namun juga sangat mungkin terjadi setelah tertinggal 0-4 dari Atletico.

Barca harus menang dengan selisih lima gol agar lolos ke final. Mereka pernah lakukan pada babak 16 besar Liga Champions 2017 saat menang 6-1 atas Paris Saint-Germain, setelah kalah 0-4 pada leg pertama.

Barca akan masuk lapangan dengan bekal sangat baik setelah mencatat dua kemenangan dalam kandang saat melawan Levante dan Villarreal.

Atletico juga memenangkan tiga laga dan satu seri setelah menghantam Barca dengan 4-0 itu.

Laman Barca pada Selalu menyebutkan Flick mengakui laga ini tak akan mudah, tapi menegaskan tak ada yang tidak mungkin.

Ia berharap, minimal timnya mencetak dua gol dalam satu babak, dan sekaligus tak kemasukan gol.

"Kami tidak akan menyerah," kata pelatih asal Jerman tersebut.

"Kami harus cerdas. Kami harus menekan mereka, memenangkan duel, dan mempersulit mereka. Kami tidak boleh kehilangan penguasaan bola, karena mereka sangat berbahaya dalam transisi," tambah dia.

Dalam semifinal lainnya, Real Socieded cukup imbang melawan Athletic Bilbao sehari kemudian agar melaju ke final.

Socieded akan memainkan laga leg keda di kandang sendiri, dengan bekal kemenangan 1-0 dari leg pertama berkat gol Benat Turrientes.

Jadwal leg kedua Copa del Rey

Rabu (4/3)

Kamis (5/3)

Real Socieded vs Bilbao (03.00 WIB).

Untuk bisa menyaksikan pertandingan Barcelona vs Atletico Madrid bisa dilihat melalui live streaming Copa del Rey secara resmi dan berbayar.

Berikut Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid

