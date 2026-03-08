Athletic Club vs Barcelona: Barcelona Menang 1-0 Atas Athletic Club Berkat Gol Indah Lamine Yamal

Headline
BARCELONA sukses memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Athletic Club di San Mames, Minggu (8/3). Kemenangan ini sangat krusial mengingat catatan sulit Blaugrana yang hanya mampu menang tiga kali dalam delapan kunjungan terakhir ke markas tim Basque tersebut.
Laga baru berjalan 20 detik, Barcelona hampir saja kebobolan lewat gol bunuh diri saat sapuan Joao Cancelo membentur mistar gawang sendiri. Namun, tim tamu segera merespons melalui aksi individu Lamine Yamal dan Ferran Torres yang nyaris memaksa Andoni Gorosabel melakukan gol bunuh diri di ujung lapangan berbeda.
Pertandingan sempat terhenti sejenak pada menit ke-10 ketika gelandang Athletic, Unai Gomez, mengalami cedera lutut serius dan harus digantikan oleh Robert Navarro. Kehilangan Gomez sempat merusak ritme permainan tuan rumah, sementara Barcelona mulai mengambil alih kendali melalui lini tengah yang dipimpin oleh Marc Bernal.
Meski Barcelona mendominasi penguasaan bola, lini pertahanan Athletic yang digalang Dani Vivian dan Aymeric Laporte tampil sangat disiplin. Sebaliknya, Athletic sempat mendapatkan peluang emas melalui Selton Sanchez yang sudah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun Joan Garcia berhasil merebut bola dari kakinya tepat sebelum tembakan dilepaskan. Inaki Williams juga sempat mencetak gol namun dianulir karena offside.
Memasuki babak kedua, Barcelona tetap memegang inisiatif serangan. Marcus Rashford sempat mengancam gawang Unai Simon, sebelum akhirnya mengirimkan umpan matang kepada Pau Cubarsi yang sundulannya masih melenceng tipis.
Drama terjadi saat Cubarsi beruntung tetap berada di lapangan setelah melanggar Inaki Williams yang sudah bebas menuju gawang. Athletic terus menekan, namun kegemilangan Joan Garcia di bawah mistar gawang Barcelona saat menepis peluang Oihan Sancet menjaga skor tetap kacamata.
Kebuntuan akhirnya pecah lewat momen kelas dunia pada menit-menit krusial. Meski tampil cukup tenang sepanjang laga, Lamine Yamal menunjukkan kualitasnya dengan melepaskan tembakan melengkung indah yang menghujam pojok atas gawang Unai Simon. Gol semata wayang ini cukup untuk mengamankan tiga poin bagi tim asuhan Hansi Flick.
Kemenangan ini membuat Barcelona kini unggul empat poin di puncak klasemen. Selain itu, mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir melawan Athletic Club dengan mencatatkan lima kali clean sheet secara beruntun. Sementara itu, kekalahan ini membuat posisi Athletic tetap tertahan di luar zona kompetisi Eropa. (Flash Score/Z-2)
