Levante vs Girona 1-1, Gol Telat Joel Roca Buyarkan Asa Tuan Rumah di La Liga

Harapan Levante bertahan di La Liga terancam setelah ditahan imbang Girona 1-1. Drama kartu merah dan gol menit akhir Joel Roca jadi penentu laga.(Levante)

LEVANTE gagal memaksimalkan peluang besar untuk keluar dari zona degradasi setelah ditahan imbang 1-1 oleh Girona, Minggu (8/3). Kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah insiden kartu merah dan gol telat tim tamu membuyarkan ambisi tuan rumah untuk meraih tiga kemenangan beruntun atas Girona sejak tahun 1940.

Kemenangan pada pekan lalu sebenarnya sempat menghidupkan asa "Si Katak" untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Spanyol. Namun, hasil imbang di Stadion Ciutat de Valencia ini menjadi pukulan telak bagi skuat asuhan Levante dalam misi penyelamatan diri mereka.

Dominasi Levante yang Berujung Gol

Laga dimulai dengan tempo yang cukup lambat. Girona hampir mencuri keunggulan di menit ke-5 lewat sepakan Viktor Tsygankov, namun kiper Mathew Ryan tampil sigap mengamankan bola. Penyelamatan itu memicu semangat tuan rumah untuk berbalik menekan.

Levante nyaris memecah kebuntuan melalui Paco Cortes, namun kiper Girona, Paulo Gazzaniga, melakukan aksi heroik dengan menepis bola yang mengarah tepat ke pojok gawang. Upaya Matias Moreno di menit ke-30 pun masih melenceng tipis dari sasaran, memaksa babak pertama berakhir tanpa gol.

Memasuki babak kedua, tekanan Levante akhirnya membuahkan hasil. Víctor Garcia melepaskan umpan silang tinggi ke tiang jauh yang disambut dengan sundulan bertenaga oleh Carlos Espi. Bola bersarang rendah di sudut gawang dan membawa Levante unggul 1-0.

Kartu Merah dan Petaka Menit Akhir

Euforia tuan rumah tidak bertahan lama. Pada menit ke-60, Levante harus bermain dengan 10 orang setelah Jon Ander Olasagasti diganjar kartu merah langsung akibat tekel keras setinggi lutut terhadap Tsygankov. Ini merupakan kartu merah keempat bagi Levante sepanjang musim ini.

Meski kalah jumlah pemain, pertahanan Levante awalnya tampak solid dan mampu meredam setiap serangan Girona. Mathew Ryan sempat menggagalkan peluang dari Joel Roca, dan kemenangan sepertinya akan menjadi milik tuan rumah.

Namun, drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Joel Roca kembali mencoba peruntungannya dan kali ini berhasil menaklukkan Ryan. Gol tersebut memicu kegembiraan di bangku cadangan Girona sekaligus menghancurkan hati para pendukung Levante. Skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit panjang, membuat posisi Levante di zona degradasi kian kritis. (Flash Score/Z-2)