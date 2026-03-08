Levante vs Girona 1-1, Gol Telat Joel Roca Buyarkan Asa Tuan Rumah di La Liga

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LEVANTE gagal memaksimalkan peluang besar untuk keluar dari zona degradasi setelah ditahan imbang 1-1 oleh Girona, Minggu (8/3). Kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah insiden kartu merah dan gol telat tim tamu membuyarkan ambisi tuan rumah untuk meraih tiga kemenangan beruntun atas Girona sejak tahun 1940.
Kemenangan pada pekan lalu sebenarnya sempat menghidupkan asa "Si Katak" untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Spanyol. Namun, hasil imbang di Stadion Ciutat de Valencia ini menjadi pukulan telak bagi skuat asuhan Levante dalam misi penyelamatan diri mereka.
Laga dimulai dengan tempo yang cukup lambat. Girona hampir mencuri keunggulan di menit ke-5 lewat sepakan Viktor Tsygankov, namun kiper Mathew Ryan tampil sigap mengamankan bola. Penyelamatan itu memicu semangat tuan rumah untuk berbalik menekan.
Levante nyaris memecah kebuntuan melalui Paco Cortes, namun kiper Girona, Paulo Gazzaniga, melakukan aksi heroik dengan menepis bola yang mengarah tepat ke pojok gawang. Upaya Matias Moreno di menit ke-30 pun masih melenceng tipis dari sasaran, memaksa babak pertama berakhir tanpa gol.
Memasuki babak kedua, tekanan Levante akhirnya membuahkan hasil. Víctor Garcia melepaskan umpan silang tinggi ke tiang jauh yang disambut dengan sundulan bertenaga oleh Carlos Espi. Bola bersarang rendah di sudut gawang dan membawa Levante unggul 1-0.
Euforia tuan rumah tidak bertahan lama. Pada menit ke-60, Levante harus bermain dengan 10 orang setelah Jon Ander Olasagasti diganjar kartu merah langsung akibat tekel keras setinggi lutut terhadap Tsygankov. Ini merupakan kartu merah keempat bagi Levante sepanjang musim ini.
Meski kalah jumlah pemain, pertahanan Levante awalnya tampak solid dan mampu meredam setiap serangan Girona. Mathew Ryan sempat menggagalkan peluang dari Joel Roca, dan kemenangan sepertinya akan menjadi milik tuan rumah.
Namun, drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Joel Roca kembali mencoba peruntungannya dan kali ini berhasil menaklukkan Ryan. Gol tersebut memicu kegembiraan di bangku cadangan Girona sekaligus menghancurkan hati para pendukung Levante. Skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit panjang, membuat posisi Levante di zona degradasi kian kritis. (Flash Score/Z-2)
Laga Levante vs Girona di pekan ke-27 La Liga akan menjadi panggung krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang menjauh dari ancaman degradasi.
Celta Vigo sukses melakukan comeback gemilang di markas Girona. Kemenangan ini memperkokoh posisi Celta Vigo di peringkat ke-6 klasemen La Liga.
Hasil imbang dengan Girona membawa dampak positif bagi Alaves, yang kini melebarkan jarak menjadi tiga poin dari zona degradasi La Liga.
Analisis mendalam preview Alaves vs Girona di La Liga 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim di Mendizorroza.
Analisis mendalam kegagalan taktik high line defense Hansi Flick yang membuat Barcelona menelan dua kekalahan beruntun dari Atletico Madrid dan Girona.
Espanyol gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Valencia, saat ini, menduduki peringkat 12 klasemen La Liga dengan raihan 32 poin dari 27 laga.
Akibat hasil imbang ini, Sevilla berada di peringkat 14 klasemen La Liga dengan raihan 31 poin, sama dengan raihan Rayo Vallecano yang berada satu posisi di atas dengan keunggulan selisih gol.
Kemenangan atas Real Betis ini menjadi kemenangan beruntun yang impresif bagi Getafe, setelah pada pekan sebelumnya mereka berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Real Madrid.
Tambahan tiga poin dari laga melawan Elche membuat Villarreal kini mengoleksi 54 poin dari 27 pertandingan dan menduduki peringkat empat klasemen La Liga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved