Celta Vigo vs Real Madrid: Los Blancos Menang Dramatis berkat Valverde

Federico Valverde melakukan selebrasi.(Realmadrid.com)

Real Madrid sukses meraih kemenangan penting dalam perburuan gelar juara La Liga 2025/2026 setelah menumbangkan Celta Vigo di Stadion Balaidos, Sabtu (7/3) dini hari WIB. Laga Celta Vigo vs Real Madrid berakhir dengan skor 1-2. Gol kemenangan Los Blancos lahir di masa injury time melalui aksi spektakuler Federico Valverde.

Real Madrid yang tampil tanpa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham karena cedera, langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya terlihat di menit ke-11, Aurelien Tchouameni berhasil mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan sepak pojok dari Arda Guler. Tembakan kaki kanan Tchouameni meluncur deras ke gawang Celta.

Tuan rumah yang tidak ingin kehilangan muka di depan 22.048 penontonnya memberikan perlawanan sengit. Pada menit ke-25, Borja Iglesias berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima umpan matang dari Williot Swedberg. Skor imbang ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka. Celta Vigo hampir saja berbalik unggul pada menit ke-87 melalui ikon mereka, Iago Aspas, namun bola hanya membentur tiang gawang Thibaut Courtois. Keajaiban bagi Madrid datang di menit ke-90+4. Federico Valverde melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang memastikan kemenangan dramatis bagi tim tamu.

Data Pertandingan: Celta vs Real Madrid Skor Akhir Celta Vigo 1 - 2 Real Madrid Pencetak Gol Borja Iglesias (25') | Tchouameni (11'), Valverde (90+4') Total Tembakan 11 - 16 Shots on Target 4 - 7

Susunan Pemain

Celta Vigo (3-4-3): Ionut Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fer Lopez, Ferran Jutgla, Borja Iglesias.

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Raul Asencio, Fran Garcia; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde; Arda Guler, Thiago Pitarch, Vinicius Junior; Gonzalo Garcia.

Kemenangan ini membawa Real Madrid tetap menempel ketat Barcelona di puncak klasemen La Liga, sekaligus memberikan modal kepercayaan diri jelang laga krusial di Liga Champions pekan depan. (E-3)