Komentari Hasil La Liga , Arbeloa: Real Madrid belum Lempar Handuk

KEKALAHAN menimpa Real Madrid di pentas La Liga. Tumbang 0-1 dari Getafe di Santiago Bernabeu, Selasa (3/3), Los Blancos kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Liga Spanyol, Barcelona. Melihat hasil La Liga, Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa, menegaskan timnya belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Spanyol. Arbeloa tetap optimistis.

“Tidak ada seorang pun di sini yang mengibarkan bendera putih. Ini Real Madrid, kami tidak akan menyerah sampai pertandingan terakhir,” tegas Arbeloa.

"Selisih empat poin masih bisa kami kejar. Kami akan berjuang untuk itu,” ucapnya.

Gol semata wayang Martin Satriano melalui sepakan voli indah dari luar kotak penalti memastikan kemenangan tim tamu. Hasil itu menjadi kekalahan beruntun Madrid di liga, yang pertama sejak 2020.

Situasi tuan rumah makin sulit setelah Franco Mastantuono diganjar kartu merah pada masa injury time akibat protes kepada wasit. Arbeloa menilai anak asuhnya sebenarnya memiliki peluang untuk mengubah hasil.

“Kami bisa saja bermain lebih baik. Para pemain sudah berusaha dan kami memiliki peluang yang lebih bersih dibanding lawan. Namun dalam sepak bola, merasa pantas menang saja tidak cukup. Getafe tampil sangat baik,” ujarnya.

Madrid tampil tanpa Kylian Mbappe yang masih menjalani pemulihan cedera lutut di Prancis. Arbeloa menurunkan Gonzalo Garcia untuk mendampingi Vinicius Junior di lini depan.

Vinicius yang mulai menemukan konsistensi performa sepanjang 2026 sempat memperoleh peluang emas pada awal laga. Namun tembakannya berhasil ditepis David Soria dengan kaki. Arda Guler juga nyaris memecah kebuntuan lewat aksi individu, tetapi kembali digagalkan Soria.

Di tengah tekanan tuan rumah, Getafe justru mencuri gol. Mauro Arambarri menyundul bola ke arah Satriano yang berdiri bebas di tepi kotak penalti. Tanpa kontrol tambahan, Satriano melepaskan sepakan akurat yang tak mampu diantisipasi.

Pada babak kedua, Soria kembali menjadi tembok kokoh. Ia menggagalkan sejumlah peluang, termasuk dari Vinicius. Antonio Rudiger sempat mengancam lewat sundulan, tetapi tak membuahkan hasil. (AFP/H-4)

