Real Madrid vs Getafe: Getafe Bungkam Real Madrid 1-0, Rekor 16 Tahun Pecah

Getafe berhasil mencuri poin penuh di kandang Real Madrid untuk pertama kalinya sejak 2008. Kekalahan ini membuat Los Blancos tertinggal 4 poin dari Barcelona.(Getafe)

KEJUTAN besar terjadi di pekan lanjutan La Liga saat Getafe berhasil menumbangkan Real Madrid dengan skor tipis 1-0 di Santiago Bernabeu. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi tim tamu, sekaligus memberikan pukulan telak bagi ambisi juara Los Blancos musim ini.

Ini merupakan kemenangan pertama Getafe di Bernabeu dalam ajang liga sejak tahun 2008. Sebelumnya, mereka selalu menelan kekalahan dalam 16 kunjungan terakhir ke stadion legendaris tersebut. Hasil ini pun membuat Real Madrid kini terpaut empat poin dari Barcelona yang berada di puncak klasemen.

Dominasi Tuan Rumah yang Kandas

Real Madrid sebenarnya memulai laga dengan agresif. Vinicius Junior sempat mendapatkan peluang emas setelah memanfaatkan kesalahan Sebastian Boselli, namun upayanya digagalkan oleh kesigapan kiper Getafe, David Soria. Tak lama berselang, giliran Arda Guler yang mengancam lewat aksi individu di kotak penalti, tetapi sepakannya kembali ditepis Soria.

Meski terus menekan, lini pertahanan Real Madrid justru melakukan kesalahan fatal. Berawal dari kegagalan Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni dalam menyapu bola umpan silang, Martin Satriano muncul sebagai pahlawan. Satriano melepaskan tendangan voli spektakuler yang melengkung ke sudut atas gawang, membawa Getafe unggul 1-0.

Gol ini sangat berarti bagi Azulones, mengingat ini adalah gol pertama mereka ke gawang Madrid dalam lima pertemuan terakhir, sekaligus menjadi gol babak pertama kedua mereka dalam 18 pertandingan La Liga terakhir.

Frustrasi dan Kartu Merah

Memasuki babak kedua, Madrid mencoba meningkatkan intensitas serangan. Masuknya pemain pengganti sempat memberi harapan, namun peluang dari Dean Huijsen dan Rodrygo gagal berbuah gol akibat solidnya pertahanan Getafe yang digalang Domingos Duarte.

Frustrasi pemain Madrid memuncak di menit-menit akhir. Franco Mastantuono harus diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah akibat melakukan protes keras kepada wasit. Tak lama berselang, Getafe juga harus bermain dengan 10 orang setelah Adrian Liso menerima kartu merah karena menendang bola untuk membuang waktu.

Meski drama kartu merah mewarnai akhir laga, Getafe berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Getafe kini duduk nyaman dengan selisih delapan poin dari zona degradasi dengan 12 pertandingan tersisa. Bagi Real Madrid, kekalahan ini menjadi sinyal bahaya dalam perburuan gelar juara La Liga musim ini. (Flash Score/Z-2)