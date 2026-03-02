Real Betis vs Sevilla: Sempat Unggul Dua Gol, Real Betis Ditahan Imbang Sevilla 2-2

Drama El Gran Derbi! Real Betis gagal raih kemenangan beruntun setelah Sevilla bangkit dari ketertinggalan dua gol. Simak ulasan lengkapnya di sini.(Real Betis)

REAL Betis harus puas berbagi angka dengan rival abadinya, Sevilla, dalam laga panas bertajuk El Gran Derbi di Stadion La Cartuja. Sempat memimpin dua gol lebih dulu, skuad asuhan Manuel Pellegrini gagal mengukir sejarah tiga kemenangan derbi beruntun di La Liga setelah laga berakhir imbang 2-2.

Atmosfer pertandingan sudah terasa sejak sesi latihan terbuka Betis yang dihadiri 20.000 penggemar. Semangat tersebut menular ke lapangan hijau, di mana pendukung tuan rumah hanya butuh waktu 16 menit untuk bersorak merayakan gol pembuka yang spektakuler.

Dominasi Betis di Babak Pertama

Bintang kemenangan Betis, Antony, menunjukkan kelasnya dengan sebuah gol yang mencerminkan besarnya gengsi derbi ini. Berawal dari pergerakan lincah Ez Abde di kotak penalti, bola liar hasil sepakan Cucho Hernandez yang terblok langsung disambar Antony dengan tendangan salto yang merobek jala Sevilla.

Gol ketujuh Antony di liga musim ini tersebut membuat Betis tampil di atas angin. Sesaat sebelum turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulan melalui skema serangan balik yang rapi. Ez Abde kembali menjadi arsitek serangan dengan memberikan umpan terukur kepada Alvaro Fidalgo. Pemain yang baru didatangkan dari Club America ini dengan tenang menceploskan bola menggunakan sisi luar kakinya, sekaligus menandai gol pertamanya untuk klub.

Kebangkitan Sevilla dan Gol Penyeimbang

Memasuki babak kedua, Sevilla yang tertinggal dua gol di paruh waktu derbi untuk pertama kalinya di abad ini, mulai menunjukkan determinasi. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-60 melalui aksi pemain veteran, Alexis Sanchez. Penyerang gaek ini menyambut umpan silang Oso dengan sundulan terbang yang gagal dijangkau kiper Alvaro Valles.

Gol tersebut menyuntikkan kepercayaan diri bagi tim tamu. Puncaknya terjadi pada menit ke-85, ketika pertahanan Betis gagal menyapu bola dengan sempurna dalam situasi tendangan bebas. Isaac Romero menyambar bola liar tersebut dengan sepakan keras ke pojok bawah gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Laga hampir berakhir tragis bagi Betis di masa injury time ketika Akor Adams nyaris membalikkan keadaan untuk Sevilla, namun upayanya masih bisa diselamatkan tepat di garis gawang.

Posisi di Klasemen

Hasil imbang ini membuat Real Betis tertahan di posisi kelima klasemen sementara La Liga, tertinggal delapan poin dari zona empat besar. Sementara itu, bagi Sevilla, satu poin krusial ini berhasil membawa mereka naik ke peringkat ke-11.

Kegagalan mempertahankan keunggulan menjadi pukulan telak bagi Betis, mengingat mereka memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor kemenangan derbi yang bersejarah di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. (Flash Score/Z-2)