La Liga: Drama Penalti dan Kartu Merah, Elche vs Espanyol Berakhir Imbang 2-2

Elche dan Espanyol harus puas berbagi poin dalam drama empat gol di Estadio Martínez Valero. (Elche CF)

ESPANYOL dan Elche masih harus melanjutkan puasa kemenangan mereka di La Liga sepanjang tahun 2026. Dalam laga yang berlangsung sengit di Estadio Martínez Valero, kedua tim terpaksa bermain imbang 2-2 melalui drama yang diwarnai penalti dan kartu merah di menit-menit akhir.

Espanyol sejatinya datang dengan ambisi mengejar zona Eropa, sementara Elche berjuang keras menjauh dari ancaman degradasi. Namun, hasil imbang ini membuat kedua tim belum mampu beranjak dari performa negatif mereka belakangan ini.

Keberuntungan di Babak Pertama

Laga baru berjalan tujuh menit, pendukung tuan rumah sudah terbungkam. Pol Lozano mengirimkan umpan terobosan akurat kepada Kike García. Meski berada di sudut yang sempit, penyerang Espanyol itu berhasil mengarahkan bola ke tiang jauh melalui bantuan tiang gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Elche berusaha bangkit dan menekan, namun mereka kesulitan menembus pertahanan Espanyol yang tampil cukup disiplin. Keberuntungan baru memihak tuan rumah tepat sebelum turun minum. Bermaksud menyapu umpan silang rendah, bola sapuan Pol Lozano justru memantul kaki Marc Aguado dan masuk ke gawang sendiri. Skor imbang 1-1 menutup babak pertama.

Drama di Babak Kedua

Intensitas pertandingan meningkat di pertengahan babak kedua. Elche membuang peluang emas saat Rafa Mir yang berdiri bebas gagal menaklukkan Marko Dmitrovic dari jarak dekat. Kesalahan tersebut langsung dibayar mahal; hanya berselang beberapa detik, Carlos Romero membawa Espanyol kembali unggul 2-1 lewat tendangan melengkung indah yang sempat membentur tiang sebelum masuk ke gawang.

Drama berlanjut ketika gol Grady Diangana untuk Elche dianulir wasit karena berada dalam posisi offside. Namun, upaya keras tuan rumah membuahkan hasil di menit-menit akhir. Wasit menunjuk titik putih setelah Carlos Romero tertangkap melakukan handball di dalam kotak terlarang.

Rafa Mir, yang sempat terlibat ketegangan dengan pemain Espanyol Omar El Hilali, maju sebagai eksekutor. Penyerang tersebut sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Buntut Pertandingan

Menjelang laga usai, nasib sial menimpa Espanyol. Pemain pengganti mereka, Charles Pickel, harus diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat melakukan protes berlebihan kepada wasit.

Hasil imbang ini membuat Espanyol gagal menggeser Celta Vigo untuk masuk ke posisi enam besar klasemen. Di sisi lain, satu poin tambahan ini memberikan sedikit napas lega bagi Elche untuk menjaga jarak dari zona merah, meskipun tantangan berat sudah menanti mereka di laga berikutnya melawan Villarreal dan Real Madrid. (Flash Score/Z-2)