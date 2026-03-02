Valencia vs Osasuna: Gol Penalti Ramazani Amankan 3 Poin Vital Los Che

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
VALENCIA berhasil mengamankan kemenangan krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi La Liga. Menjamu CA Osasuna di Stadion Mestalla, tim berjuluk Los Che itu menang tipis 1-0 berkat eksekusi penalti Largie Ramazani.
Hasil ini menjadi napas lega bagi pelatih Carlos Corberán setelah melewati bulan Februari yang berat dengan tiga kekalahan beruntun dari tim papan atas. Selain mengamankan tiga poin, kemenangan ini memutus catatan tak terkalahkan Osasuna dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim.
Valencia memulai laga dengan inisiatif menyerang demi menjaga rekor kandang mereka. Namun, pertahanan Osasuna yang belum terkalahkan dalam enam laga terakhir tampil sangat disiplin. Tuan rumah sempat memprotes dugaan handball dari Jorge Herrando saat memblok tendangan Largie Ramazani di kotak penalti, namun wasit tidak bergeming.
Peluang emas Valencia lainnya datang dari Filip Ugrinic, namun sepakannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang. Hingga turun minum, kedua tim gagal memecah kebuntuan dan skor tetap kacamata.
Memasuki babak kedua, Osasuna langsung menggebrak. Penyerang andalan mereka, Ante Budimir, hampir membungkam publik Mestalla lewat sundulan tajam memanfaatkan sepak pojok Raúl García, meski bola masih melayang tipis di atas mistar.
Tensi pertandingan meningkat ketika Eray Cömert mendapatkan kartu kuning akibat tekel keras terhadap Lucas Torró. Atmosfer stadion yang memanas justru membangkitkan semangat para pemain tuan rumah.
Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-75. Berawal dari keberhasilan Ugrini? memotong sapuan bola lawan, ia mengirimkan umpan lambung presisi kepada Umar Sadiq yang berlari bebas menuju gawang. Kiper Osasuna, Sergio Herrera, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan penyerang asal Nigeria tersebut di dalam kotak terlarang.
Wasit langsung menunjuk titik putih. Largie Ramazani yang maju sebagai eksekutor melakukan lari tersendat sebelum melepaskan tendangan keras ke pojok kiri bawah gawang yang membuat Herrera terdiam. Skor berubah menjadi 1-0 untuk tuan rumah.
Osasuna berupaya keras membalas di sisa waktu. Mereka sempat mengklaim penalti setelah tendangan Víctor Muñoz mengenai tangan César Tárrega, namun wasit kembali menolak permintaan tersebut. Valencia berhasil meredam tekanan di menit-menit akhir dan mempertahankan keunggulan hingga laga usai.
Kemenangan ini sangat berharga bagi Valencia yang kini memperlebar jarak menjadi lima poin dari zona degradasi. Sebaliknya, kekalahan ini menghentikan ambisi Los Rojillos untuk mencatatkan sejarah hasil positif beruntun di Mestalla. (Flash Score/Z-2)
Espanyol gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Valencia, saat ini, menduduki peringkat 12 klasemen La Liga dengan raihan 32 poin dari 27 laga.
Akibat hasil imbang ini, Sevilla berada di peringkat 14 klasemen La Liga dengan raihan 31 poin, sama dengan raihan Rayo Vallecano yang berada satu posisi di atas dengan keunggulan selisih gol.
Kemenangan atas Real Betis ini menjadi kemenangan beruntun yang impresif bagi Getafe, setelah pada pekan sebelumnya mereka berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Real Madrid.
Tambahan tiga poin dari laga melawan Elche membuat Villarreal kini mengoleksi 54 poin dari 27 pertandingan dan menduduki peringkat empat klasemen La Liga.
Valencia, saat ini, menduduki peringkat 12 klasemen La Liga dengan raihan 32 poin dari 27 laga.
Preview lengkap Valencia vs Alaves di Mestalla. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim dalam misi menjauh dari zona degradasi.
Villarreal menang 2-1 atas Valencia di La Liga 2026. Gol Santi Comesana & Pape Gueye amankan posisi 3 besar. Simak laporan lengkap pertandingannya.
Valencia berhasil menutup laga La Liga di kandang Levante dengan skor 2-0 berkat efektivitas serangan balik yang mereka peragakan di babak kedua.
Real Madrid menjaga persaingan di papan atas klasemen La Liga Spanyol setelah meraih kemenangan atas Valencia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved