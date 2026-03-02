Valencia vs Osasuna: Gol Penalti Ramazani Amankan 3 Poin Vital Los Che

Valencia sukses menundukkan Osasuna 1-0 di Mestalla berkat penalti Largie Ramazani. Kemenangan krusial ini menjauhkan Los Che dari zona degradasi La Liga.(Valencia CF)

VALENCIA berhasil mengamankan kemenangan krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi La Liga. Menjamu CA Osasuna di Stadion Mestalla, tim berjuluk Los Che itu menang tipis 1-0 berkat eksekusi penalti Largie Ramazani.

Hasil ini menjadi napas lega bagi pelatih Carlos Corberán setelah melewati bulan Februari yang berat dengan tiga kekalahan beruntun dari tim papan atas. Selain mengamankan tiga poin, kemenangan ini memutus catatan tak terkalahkan Osasuna dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim.

Babak Pertama yang Alot

Valencia memulai laga dengan inisiatif menyerang demi menjaga rekor kandang mereka. Namun, pertahanan Osasuna yang belum terkalahkan dalam enam laga terakhir tampil sangat disiplin. Tuan rumah sempat memprotes dugaan handball dari Jorge Herrando saat memblok tendangan Largie Ramazani di kotak penalti, namun wasit tidak bergeming.

Baca juga : Osasuna vs Valencia: Gol Cepat Bawa Tim Tuan Rumah Raih 3 Poin

Peluang emas Valencia lainnya datang dari Filip Ugrinic, namun sepakannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang. Hingga turun minum, kedua tim gagal memecah kebuntuan dan skor tetap kacamata.

Drama Penalti di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Osasuna langsung menggebrak. Penyerang andalan mereka, Ante Budimir, hampir membungkam publik Mestalla lewat sundulan tajam memanfaatkan sepak pojok Raúl García, meski bola masih melayang tipis di atas mistar.

Tensi pertandingan meningkat ketika Eray Cömert mendapatkan kartu kuning akibat tekel keras terhadap Lucas Torró. Atmosfer stadion yang memanas justru membangkitkan semangat para pemain tuan rumah.

Baca juga : Osasuna vs Valencia, Drama Enam Gol Warnai Hasil Imbang Los Rojillo Kontra Los Che

Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-75. Berawal dari keberhasilan Ugrini? memotong sapuan bola lawan, ia mengirimkan umpan lambung presisi kepada Umar Sadiq yang berlari bebas menuju gawang. Kiper Osasuna, Sergio Herrera, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan penyerang asal Nigeria tersebut di dalam kotak terlarang.

Wasit langsung menunjuk titik putih. Largie Ramazani yang maju sebagai eksekutor melakukan lari tersendat sebelum melepaskan tendangan keras ke pojok kiri bawah gawang yang membuat Herrera terdiam. Skor berubah menjadi 1-0 untuk tuan rumah.

Menjauh dari Zona Merah

Osasuna berupaya keras membalas di sisa waktu. Mereka sempat mengklaim penalti setelah tendangan Víctor Muñoz mengenai tangan César Tárrega, namun wasit kembali menolak permintaan tersebut. Valencia berhasil meredam tekanan di menit-menit akhir dan mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

Kemenangan ini sangat berharga bagi Valencia yang kini memperlebar jarak menjadi lima poin dari zona degradasi. Sebaliknya, kekalahan ini menghentikan ambisi Los Rojillos untuk mencatatkan sejarah hasil positif beruntun di Mestalla. (Flash Score/Z-2)