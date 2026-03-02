Girona vs Celta Vigo: Menang Tipis 2-1, Celta Vigo Amankan Posisi 6 Besar

Headline
RC Celta Vigo berhasil memetik kemenangan penting dalam upaya mereka menjaga persaingan di papan atas La Liga. Bertandang ke Estadi Montilivi, tim asuhan Claudio Giráldez sukses membalikkan keadaan untuk menundukkan tuan rumah Girona dengan skor tipis 2-1.
Kemenangan ini terasa sangat krusial bagi Celta Vigo. Selain menjadi kemenangan tandang kedua dari enam laga terakhir di liga, hasil ini memantapkan posisi mereka di peringkat keenam klasemen sementara sekaligus menjaga momentum positif setelah baru saja memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Europa di tengah pekan.
Kelelahan akibat kompetisi Eropa tampak memengaruhi performa Celta Vigo di babak pertama. Mereka kesulitan mendominasi permainan dan lebih banyak tertekan. Keberuntungan sempat menaungi Girona ketika umpan silang yang berubah menjadi tembakan dari Óscar Mingueza hanya membentur mistar gawang.
Girona yang tampil lebih klinis akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-35. Berawal dari sepak pojok Thomas Lemar, Axel Witsel memenangkan duel udara dan menyodorkan bola ke arah Vladyslav Vanat. Vanat yang berdiri bebas di depan gawang tak menyia-nyiakan peluang untuk membawa Girona unggul 1-0. Celta hampir menyamakan kedudukan sebelum turun minum, namun sepakan Fer López membentur Daley Blind dan hanya mengenai tiang gawang.
Memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat drastis. Girona nyaris menggandakan keunggulan melalui Arnau Martínez, namun tembakan melengkungnya kembali digagalkan oleh tiang gawang.
Celta Vigo akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-60. Ferran Jutglà menunjukkan kelasnya dengan melepaskan tembakan keras dari sudut sempit yang menghujam langit-langit gawang Paulo Gazzaniga. Skor berubah menjadi 1-1.
Pertandingan semakin terbuka dengan aksi saling serang. Kiper Celta, Ionut Radu, dipaksa melakukan penyelamatan gemilang untuk menghalau tembakan Hugo Rincón. Namun, petaka bagi tuan rumah terjadi di pertengahan babak kedua. Bermaksud menghalau umpan silang rendah Óscar Mingueza, bek tengah Girona, Vitor Reis, justru mengarahkan bola ke gawang sendiri.
Girona berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan di sisa waktu. Ionut Radu kembali menjadi pahlawan bagi Celta Vigo dengan sebuah penyelamatan heroik saat menepis peluang emas Girona. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.
Hasil ini membuat Girona makin terpuruk dengan hanya mencatatkan satu kemenangan dalam enam laga terakhir di La Liga, meskipun mereka masih berada di papan tengah. Bagi Celta Vigo, kemenangan beruntun ini menjadi bukti kedalaman skuad mereka dalam menghadapi jadwal padat liga dan kompetisi Eropa. (Flash Score/Z-2)
