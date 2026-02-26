Preview Celta Vigo vs PAOK FC: Peluang Emas Los Celestes Melaju ke 16 Besar

Celta Vigo vs PAOK FC(ChatGPT)

Celta Vigo berada di ambang sejarah untuk melaju ke babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 saat menjamu PAOK FC di leg kedua babak play-off knockout. Berbekal kemenangan 2-1 pada leg pertama di Yunani, pasukan Claudio Giraldez hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket lolos di hadapan pendukung sendiri.

Performa Los Celestes sedang menanjak tajam. Setelah membungkam PAOK di Toumba Stadium, Iago Aspas dkk melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Mallorca 2-0 di La Liga. Sang kapten, Iago Aspas, menjadi sosok yang paling diwaspadai setelah terlibat dalam empat gol terakhir Celta (3 gol, 1 assist).

Di sisi lain, PAOK datang ke Spanyol dengan beban berat. Tim asuhan Razvan Lucescu ini tidak pernah menang dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi. Masalah kian pelik bagi wakil Yunani tersebut karena badai cedera yang menghantam pilar utama seperti Taison, Despodov, dan kiper utama Jiri Pavlenka, ditambah absennya motor serangan Andrija Zivkovic akibat akumulasi kartu.

Prediksi Susunan Pemain Celta Vigo (3-4-3): Ivan Radu; Joseph Aidoo, Marcos Alonso, Carl Starfelt; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Fran Beltran, Hugo Alvarez; Iago Aspas, Borja Iglesias, Williot Swedberg. PAOK FC (4-2-3-1): Kotarski; Jonjoe Kenny, Dejan Lovren, Michailidis, Baba Rahman; Ozdoev, Schwab; Murg, Konstantelias, Taison; Alexander Jeremejeff.

Statistik Kunci Pertandingan Detail Informasi Lokasi Stadion Abanca Balaídos, Vigo Head-to-Head Celta 2-0 PAOK (Musim 2025/26) Tren Celta 2 Kemenangan Beruntun Tren PAOK 3 Laga Tanpa Kemenangan

People Also Ask Kapan pertandingan Celta Vigo vs PAOK berlangsung? Pertandingan leg kedua play-off Liga Europa ini akan berlangsung pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat dini hari WIB di Stadion Balaídos. Baca juga : Preview Playoff Liga Europa: PAOK vs Celta Vigo, Misi Los Celestes Menaklukkan Neraka Toumba Siapa pemain kunci dalam laga ini? Iago Aspas menjadi pemain kunci bagi Celta Vigo. Pemain veteran ini sedang dalam performa terbaiknya dengan mencetak gol di dua laga terakhir secara beruntun.

Kesimpulan & Prediksi Skor Dengan keunggulan agregat dan performa kandang yang solid, Celta Vigo sangat difavoritkan untuk melaju. Krisis pemain di kubu PAOK membuat misi comeback mereka terlihat mustahil. Prediksi Skor: Celta Vigo 2-0 PAOK FC (Agregat 4-1)



