Preview VfB Stuttgart vs Celtic: Menanti Kelanjutan Dominasi Die Roten

VfB Stuttgart akan menjamu Celtic di MHP Arena pada leg kedua babak play-off fase gugur Liga Europa 2025/2026, Jumat (26/2) dini hari. Berbekal kemenangan impresif 4-1 di Celtic Park, tim asuhan Sebastian Hoeness difavoritkan kuat untuk melaju ke babak 16 besar.
Dominasi Stuttgart di leg pertama bukan tanpa alasan. Bilal El Khannouss menjadi bintang dengan dua gol, sementara Jamie Leweling dan Tiago Tomas melengkapi pesta gol Die Roten. Berikut adalah data penting jelang laga:
|Kategori
|VfB Stuttgart
|Celtic FC
|Agregat Saat Ini
|4
|1
|Performa Terakhir
|M-K-M-M-S
|M-M-M-K-K
|Rekor Kandang/Tandang
|Tak terkalahkan di 7 laga kandang
|Belum pernah menang di Jerman (16 laga)
Stuttgart dipastikan tampil tanpa bek andalan Jeff Chabot yang terkena akumulasi kartu kuning. Namun, kabar baik datang dari Angelo Stiller yang sudah kembali berlatih penuh. Di lini depan, Deniz Undav yang telah mengoleksi 6 assist di kompetisi ini akan menjadi pelayan bagi Ermedin Demirovic.
Di kubu tamu, Martin O'Neill menghadapi krisis cedera. Nama-nama seperti Cameron Carter-Vickers, Jota, dan Arne Engels harus absen. Harapan terbesar mereka ada pada Benjamin Nygren yang selalu mencetak gol dalam dua laga terakhir Celtic meski timnya kalah.
Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Hendriks, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Demirovic.
Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Nygren; Maeda, Cvancara, Tounekti.
Lokasi Pertandingan: MHP Arena, Stuttgart, Jerman.
