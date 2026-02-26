Preview VfB Stuttgart vs Celtic: Menanti Kelanjutan Dominasi Die Roten

Preview VfB Stuttgart vs Celtic(ChatGPT)

VfB Stuttgart akan menjamu Celtic di MHP Arena pada leg kedua babak play-off fase gugur Liga Europa 2025/2026, Jumat (26/2) dini hari. Berbekal kemenangan impresif 4-1 di Celtic Park, tim asuhan Sebastian Hoeness difavoritkan kuat untuk melaju ke babak 16 besar.

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Dominasi Stuttgart di leg pertama bukan tanpa alasan. Bilal El Khannouss menjadi bintang dengan dua gol, sementara Jamie Leweling dan Tiago Tomas melengkapi pesta gol Die Roten. Berikut adalah data penting jelang laga:

Kategori VfB Stuttgart Celtic FC Agregat Saat Ini 4 1 Performa Terakhir M-K-M-M-S M-M-M-K-K Rekor Kandang/Tandang Tak terkalahkan di 7 laga kandang Belum pernah menang di Jerman (16 laga)

Kondisi Skuad: Stuttgart Tanpa Chabot

Stuttgart dipastikan tampil tanpa bek andalan Jeff Chabot yang terkena akumulasi kartu kuning. Namun, kabar baik datang dari Angelo Stiller yang sudah kembali berlatih penuh. Di lini depan, Deniz Undav yang telah mengoleksi 6 assist di kompetisi ini akan menjadi pelayan bagi Ermedin Demirovic.

Di kubu tamu, Martin O'Neill menghadapi krisis cedera. Nama-nama seperti Cameron Carter-Vickers, Jota, dan Arne Engels harus absen. Harapan terbesar mereka ada pada Benjamin Nygren yang selalu mencetak gol dalam dua laga terakhir Celtic meski timnya kalah.

Prediksi Susunan Pemain

VfB Stuttgart (4-2-3-1):

Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Hendriks, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Demirovic.

Celtic FC (4-3-3):

Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Nygren; Maeda, Cvancara, Tounekti.

Analisis Skor: Dengan keunggulan agregat yang jauh, Stuttgart kemungkinan akan bermain lebih taktis. Celtic wajib menyerang sejak menit pertama, namun celah di lini belakang mereka seringkali menjadi bumerang saat menghadapi serangan balik cepat Stuttgart.

Lokasi Pertandingan: MHP Arena, Stuttgart, Jerman.

People Also Ask (FAQ)

Kapan jadwal Stuttgart vs Celtic? Laga akan berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 18:45 CET (Jumat dini hari WIB).

Laga akan berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 18:45 CET (Jumat dini hari WIB). Berapa agregat Stuttgart vs Celtic? Stuttgart unggul 4-1 dari leg pertama di Glasgow.

Stuttgart unggul 4-1 dari leg pertama di Glasgow. Dimana menonton Stuttgart vs Celtic? Pertandingan ini disiarkan melalui jaringan TNT Sports dan layanan streaming resmi UEFA.

