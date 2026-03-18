Preview Liga Europa: Aston Villa vs Lille, Misi Unai Emery Segel Tiket Perempat Final di Villa Park

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ASTON Villa akan menjamu Lille dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 di Villa Park, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB. Berbekal modal kemenangan 1-0 di leg pertama, The Villans difavoritkan untuk melaju ke babak berikutnya, namun Les Dogues asuhan Bruno Genesio datang dengan motivasi tinggi untuk membalikkan keadaan.
Kemenangan 1-0 di Prancis, pekan lalu, berkat gol Ollie Watkins menempatkan Aston Villa dalam posisi yang sangat menguntungkan.
Unai Emery, yang dikenal sebagai kolektor gelar Liga Europa, berhasil meramu taktik pragmatis yang membuat Lille frustrasi di depan pendukungnya sendiri.
Di Villa Park, atmosfer dipastikan akan lebih membara demi mendukung tim kebanggaan Birmingham mencapai perempat final kompetisi Eropa untuk musim ketiga berturut-turut.
Aston Villa dipastikan tampil tanpa Boubacar Kamara dan Youri Tielemans yang masih dibekap cedera panjang. Namun, kembalinya Jadon Sancho yang dalam kondisi bugar menjadi tambahan amunisi krusial di lini depan. Ollie Watkins tetap menjadi tumpuan utama setelah mencetak gol penentu di leg pertama.
Di kubu Lille, absennya kapten Benjamin Andre akibat cedera otot menjadi kehilangan besar. Bruno Genesio kemungkinan besar akan mengandalkan kreativitas gelandang muda Ayyoub Bouaddi untuk melayani Olivier Giroud di lini depan. Striker veteran tersebut diharapkan mampu memanfaatkan sekecil apa pun peluang di dalam kotak penalti Villa.
|Detail
|Keterangan
|Stadion
|Villa Park, Birmingham
|Waktu Kick-off
|Jumat, 20 Maret 2026, 03.00 WIB
|Wasit
|Akan Diumumkan (UEFA)
|Agregat Sementara
|Aston Villa 1-0 Lille
Lille diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal laga untuk mengejar gol cepat. Namun, strategi Unai Emery yang sangat disiplin dalam transisi bertahan ke menyerang seringkali menjadi mimpi buruk bagi tim yang bermain terlalu terbuka. Kecepatan Morgan Rogers dan ketajaman Watkins dalam mencari celah di lini belakang Lille akan menjadi faktor penentu.
Melihat performa solid Villa di kandang dan kejeniusan taktik Emery, pertandingan ini diprediksi akan berakhir dengan kemenangan tipis bagi tuan rumah. Prediksi Media Indonesia: Aston Villa 2-1 Lille (Agregat 3-1).
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
FC Porto menjamu VfB Stuttgart di leg 2 babak 16 besar Liga Europa 2026. Porto unggul agregat 2-1. Simak prediksi, statistik, dan susunan pemain.
Preview leg kedua 16 besar Liga Europa antara AS Roma vs Bologna. Analisis skor 1-1, kondisi pemain, dan prediksi strategi Gasperini vs Italiano.
Simak preview lengkap leg 2 babak 16 besar Liga Europa antara Lyon vs Celta Vigo. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci pertandingan.
Freiburg wajib menang atas Genk di leg kedua 16 besar Liga Europa 2026 untuk membalikkan keadaan. Simak prediksi, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Tertinggal agregat 0-1 dari Midtjylland, Nottingham Forest wajib tampil sempurna untuk membalikkan keadaan di MCH Arena.
