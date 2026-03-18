Preview Liga Europa: Aston Villa vs Lille, Misi Unai Emery Segel Tiket Perempat Final di Villa Park

Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara Aston Villa dan Lille

ASTON Villa akan menjamu Lille dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 di Villa Park, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB. Berbekal modal kemenangan 1-0 di leg pertama, The Villans difavoritkan untuk melaju ke babak berikutnya, namun Les Dogues asuhan Bruno Genesio datang dengan motivasi tinggi untuk membalikkan keadaan.

Konteks Pertandingan

Kemenangan 1-0 di Prancis, pekan lalu, berkat gol Ollie Watkins menempatkan Aston Villa dalam posisi yang sangat menguntungkan.

Unai Emery, yang dikenal sebagai kolektor gelar Liga Europa, berhasil meramu taktik pragmatis yang membuat Lille frustrasi di depan pendukungnya sendiri.

Di Villa Park, atmosfer dipastikan akan lebih membara demi mendukung tim kebanggaan Birmingham mencapai perempat final kompetisi Eropa untuk musim ketiga berturut-turut.

Kondisi Skuad dan Pemain Kunci

Aston Villa dipastikan tampil tanpa Boubacar Kamara dan Youri Tielemans yang masih dibekap cedera panjang. Namun, kembalinya Jadon Sancho yang dalam kondisi bugar menjadi tambahan amunisi krusial di lini depan. Ollie Watkins tetap menjadi tumpuan utama setelah mencetak gol penentu di leg pertama.

Di kubu Lille, absennya kapten Benjamin Andre akibat cedera otot menjadi kehilangan besar. Bruno Genesio kemungkinan besar akan mengandalkan kreativitas gelandang muda Ayyoub Bouaddi untuk melayani Olivier Giroud di lini depan. Striker veteran tersebut diharapkan mampu memanfaatkan sekecil apa pun peluang di dalam kotak penalti Villa.

Data dan Fakta Pertandingan

Detail Keterangan Stadion Villa Park, Birmingham Waktu Kick-off Jumat, 20 Maret 2026, 03.00 WIB Wasit Akan Diumumkan (UEFA) Agregat Sementara Aston Villa 1-0 Lille

Prediksi Jalannya Laga

Lille diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal laga untuk mengejar gol cepat. Namun, strategi Unai Emery yang sangat disiplin dalam transisi bertahan ke menyerang seringkali menjadi mimpi buruk bagi tim yang bermain terlalu terbuka. Kecepatan Morgan Rogers dan ketajaman Watkins dalam mencari celah di lini belakang Lille akan menjadi faktor penentu.

Informasi Tambahan: Aston Villa memenangkan seluruh 4 laga kandang mereka di Liga Europa musim ini. Sebaliknya, Lille hanya memenangkan 2 dari 9 laga tandang terakhir mereka di semua kompetisi Eropa.

Prediksi Skor

Melihat performa solid Villa di kandang dan kejeniusan taktik Emery, pertandingan ini diprediksi akan berakhir dengan kemenangan tipis bagi tuan rumah. Prediksi Media Indonesia: Aston Villa 2-1 Lille (Agregat 3-1).

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.