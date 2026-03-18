Preview Liga Europa: Real Betis vs Panathinaikos, Misi Balas Dendam Manuel Pellegrini

REAL Betis akan menjamu wakil Yunani, Panathinaikos, dalam laga penentuan leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026, Jumat (20/3) dini hari WIB. Pasukan Manuel Pellegrini mengemban misi berat untuk membalikkan keadaan setelah menelan kekalahan tipis di pertemuan pertama.
Dukungan publik Sevilla di Estadio La Cartuja akan menjadi faktor krusial bagi Los Verdiblancos untuk menghentikan tren positif anak asuh Rafa Benitez yang datang dengan modal keunggulan agregat.
Pada leg pertama di Athena, Real Betis harus menyerah 0-1 lewat gol penalti larut Vicente Taborda. Laga tersebut berlangsung panas dengan keluarnya dua kartu merah, masing-masing untuk Diego Llorente (Betis) dan Anass Zaroury (Panathinaikos).
Bagi Betis, kekalahan tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan mereka di kompetisi domestik dan Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Namun, sejarah mencatat bahwa Betis pernah membalikkan defisit 0-1 di leg pertama musim lalu saat melawan Gent, sebuah memori yang akan coba mereka ulangi malam ini.
Di sisi lain, Panathinaikos di bawah arahan pelatih berpengalaman Rafa Benitez sedang dalam performa menanjak. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi. Disiplin pertahanan yang menjadi ciri khas Benitez akan menjadi ujian berat bagi lini serang Betis yang sedang tumpul.
Tuan rumah kehilangan pilar pertahanan Diego Llorente akibat skorsing kartu merah. Selain itu, Isco dan Giovani Lo Celso dipastikan absen karena cedera. Manuel Pellegrini kemungkinan besar akan mengandalkan Marc Bartra untuk memimpin lini belakang dan berharap pada ketajaman Cucho Hernandez di lini depan.
Tim tamu juga tidak bisa diperkuat Anass Zaroury yang terkena sanksi larutan. Namun, mereka mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Tasos Bakasetas dan Javi Hernandez yang sudah menyelesaikan masa hukuman. Kiper Alban Lafont yang tampil gemilang di leg pertama akan kembali menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus.
|Posisi
|Prediksi XI Real Betis
|Prediksi XI Panathinaikos
|Kiper
|Pau Lopez
|Alban Lafont
|Belakang
|Bellerin, Bartra, Gomez, Firpo
|Katris, Jedvaj, J. Hernandez
|Tengah
|Altimira, Marc Roca, Fornals
|Calabria, Bakasetas, Arao, Kyriakopoulos
|Depan
|Abde Ezzalzouli, Cucho Hernandez
|Taborda, Swiderski, Pellistri
Prediksi Media Indonesia: Real Betis 2-0 Panathinaikos (Betis lolos dengan agregat 2-1).
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
