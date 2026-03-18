Preview Liga Europa: Real Betis vs Panathinaikos, Misi Balas Dendam Manuel Pellegrini

Laga leg kedua 16 besar Liga Europa antara Real Betis dan Panathinaikos(chatgpt)

REAL Betis akan menjamu wakil Yunani, Panathinaikos, dalam laga penentuan leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026, Jumat (20/3) dini hari WIB. Pasukan Manuel Pellegrini mengemban misi berat untuk membalikkan keadaan setelah menelan kekalahan tipis di pertemuan pertama.

Dukungan publik Sevilla di Estadio La Cartuja akan menjadi faktor krusial bagi Los Verdiblancos untuk menghentikan tren positif anak asuh Rafa Benitez yang datang dengan modal keunggulan agregat.

Analisis Pertandingan: Misi Comeback di Sevilla

Pada leg pertama di Athena, Real Betis harus menyerah 0-1 lewat gol penalti larut Vicente Taborda. Laga tersebut berlangsung panas dengan keluarnya dua kartu merah, masing-masing untuk Diego Llorente (Betis) dan Anass Zaroury (Panathinaikos).

Bagi Betis, kekalahan tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan mereka di kompetisi domestik dan Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Namun, sejarah mencatat bahwa Betis pernah membalikkan defisit 0-1 di leg pertama musim lalu saat melawan Gent, sebuah memori yang akan coba mereka ulangi malam ini.

Di sisi lain, Panathinaikos di bawah arahan pelatih berpengalaman Rafa Benitez sedang dalam performa menanjak. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi. Disiplin pertahanan yang menjadi ciri khas Benitez akan menjadi ujian berat bagi lini serang Betis yang sedang tumpul.

Informasi Pertandingan Pertandingan: Real Betis vs Panathinaikos (Leg 2 Babak 16 Besar)

Real Betis vs Panathinaikos (Leg 2 Babak 16 Besar) Venue: Estadio La Cartuja, Sevilla

Estadio La Cartuja, Sevilla Waktu: Jumat, 20 Maret 2026 | 03.00 WIB

Jumat, 20 Maret 2026 | 03.00 WIB Agregat Sementara: 0-1 (Keunggulan Panathinaikos)

Kabar Tim dan Susunan Pemain

Real Betis

Tuan rumah kehilangan pilar pertahanan Diego Llorente akibat skorsing kartu merah. Selain itu, Isco dan Giovani Lo Celso dipastikan absen karena cedera. Manuel Pellegrini kemungkinan besar akan mengandalkan Marc Bartra untuk memimpin lini belakang dan berharap pada ketajaman Cucho Hernandez di lini depan.

Panathinaikos

Tim tamu juga tidak bisa diperkuat Anass Zaroury yang terkena sanksi larutan. Namun, mereka mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Tasos Bakasetas dan Javi Hernandez yang sudah menyelesaikan masa hukuman. Kiper Alban Lafont yang tampil gemilang di leg pertama akan kembali menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus.

Posisi Prediksi XI Real Betis Prediksi XI Panathinaikos Kiper Pau Lopez Alban Lafont Belakang Bellerin, Bartra, Gomez, Firpo Katris, Jedvaj, J. Hernandez Tengah Altimira, Marc Roca, Fornals Calabria, Bakasetas, Arao, Kyriakopoulos Depan Abde Ezzalzouli, Cucho Hernandez Taborda, Swiderski, Pellistri

Statistik Kunci dan Prediksi

Real Betis belum terkalahkan di kandang pada ajang Liga Europa musim ini (3 Menang, 1 Imbang).

Panathinaikos selalu mencetak gol dalam 5 laga tandang terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Rafa Benitez memiliki rekor yang cukup baik saat menghadapi Manuel Pellegrini di kompetisi Eropa.

Prediksi Media Indonesia: Real Betis 2-0 Panathinaikos (Betis lolos dengan agregat 2-1).

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.