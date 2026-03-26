Preview Playoff Piala Dunia 2026: Italia vs Irlandia Utara, Misi Hapus Trauma

Laga Playoff Piala Dunia 2026 antara timnas Italia dan timnas Irlandia Utara(chatgpt)

BABAK paling krusial bagi timnas Italia akhirnya tiba. Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa segera digelar, dan 16 tim kini bersiap saling sikut dalam laga hidup-mati demi mengamankan empat tiket terakhir ke putaran final. Italia, sang juara dunia empat kali, akan menghadapi timnas Irlandia Utara dalam laga semifinal Jalur A pada Jumat (27/3/2026) dini hari WIB.

Misi Menghapus Trauma Playoff

Italia dihantui rekor buruk di babak playoff. Pada edisi 2018, mereka tersingkir oleh Swedia, dan empat tahun berselang mereka kembali gagal tampil di Piala Dunia 2022 usai kalah dramatis dari Makedonia Utara. Di bawah arahan Gennaro Gattuso, Italia berambisi menghindari kegagalan ketiga secara beruntun.

Berbeda dari fase grup, babak playoff ini menggunakan format single leg. Artinya, tidak ada kesempatan kedua bagi tim yang kalah. Jika skor imbang selama 90 menit, laga akan dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan adu penalti.

Detail Pertandingan Pertandingan: Italia vs Irlandia Utara

Italia vs Irlandia Utara Stadion: New Balance Arena, Bergamo

New Balance Arena, Bergamo Waktu: Jumat, 27 Maret 2026, 02.45 WIB

Jumat, 27 Maret 2026, 02.45 WIB Wasit: Danny Makkelie (Belanda)

Gattuso Pilih Bergamo Ketimbang San Siro

Keputusan menarik diambil oleh Gennaro Gattuso dengan memilih bermain di Bergamo daripada stadion besar seperti San Siro atau Olimpico. Gattuso menilai stadion berkapasitas 25.000 penonton ini mampu menghadirkan atmosfer yang lebih solid dan intim.

“Saya pikir jika bermain di stadion besar, ada kemungkinan suporter mulai mencemooh saat terjadi kesalahan. Stadion yang lebih kecil bisa memberi atmosfer yang lebih baik dan tekanan lebih besar bagi lawan,” ujar Gattuso dalam konferensi pers jelang laga.

Kondisi Skuad dan Prediksi Formasi

Italia harus kehilangan Federico Chiesa yang dipulangkan karena masalah kebugaran. Namun, Gattuso masih memiliki Mateo Retegui yang tengah tajam dan Moise Kean sebagai tumpuan di lini depan. Di lini belakang, Riccardo Calafiori diharapkan fit untuk memimpin pertahanan bersama Alessandro Bastoni.

Posisi Prediksi Pemain Italia (3-5-2) Kiper Gianluigi Donnarumma Belakang Mancini, Calafiori, Bastoni Tengah Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco Depan Moise Kean, Mateo Retegui

Head to Head Terakhir

15/11/2021: Irlandia Utara 0-0 Italia (WCQ)

25/03/2021: Italia 2-0 Irlandia Utara (WCQ)

11/10/2011: Italia 3-0 Irlandia Utara (Euro Qual)

08/10/2010: Irlandia Utara 0-0 Italia (Euro Qual)

Jika berhasil menang melawan Irlandia Utara, Italia akan melaju ke partai final playoff untuk menghadapi pemenang antara Wales vs Bosnia & Herzegovina demi satu tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.