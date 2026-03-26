Preview Playoff Piala Dunia 2026: Ukraina vs Swedia, Duel Hidup Mati di Valencia

Laga playoff Piala Dunia 2026 antara timnas Ukraina dan timnas Swedia(chatgpt)

PERTEMPURAN sengit akan tersaji di Stadion Ciutat de Valencia, Spanyol, saat timnas Ukraina menghadapi timnas Swedia dalam semifinal playoff Piala Dunia 2026 Jalur B, Jumat (27/3) dini hari WIB. Mengingat situasi konflik yang masih berlangsung, Ukraina kembali harus menjamu lawannya di tempat netral, namun dukungan masif dari diaspora Ukraina di Spanyol diprediksi akan tetap membuat atmosfer terasa seperti di rumah sendiri.

Ukraina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah finis sebagai runner-up Grup D di bawah Prancis. Pasukan Serhiy Rebrov memiliki reputasi sebagai spesialis playoff, terbukti dari keberhasilan mereka menembus Euro 2024 melalui jalur serupa. Namun, mereka harus tampil pincang tanpa sang kapten Oleksandr Zinchenko dan striker tajam Artem Dovbyk yang dibekap cedera serius.

Di sisi lain, Swedia berada dalam fase transisi di bawah manajer baru Graham Potter. Meskipun mencatatkan hasil buruk di fase grup kualifikasi tanpa satu pun kemenangan, Blågult mendapatkan "nyawa kedua" melalui jalur UEFA Nations League. Swedia juga kehilangan dua pilar utama, Alexander Isak dan Dejan Kulusevski, yang membuat beban mencetak gol kini sepenuhnya berada di pundak Viktor Gyökeres.

Informasi Pertandingan

Lokasi Pertandingan: Stadion Ciutat de Valencia, Valencia, Spanyol.

Waktu: Jumat, 27 Maret 2026, Pukul 02.45 WIB.

Statistik Kunci Kedua Tim (Kualifikasi 2025-2026)

Statistik Ukraina Swedia Rata-rata Gol per Laga 1.7 1.5 Kebobolan per Laga 2.0 1.7 Penguasaan Bola (Avg) 52% 48% Top Skor Mykhailo Mudryk (3) Viktor Gyökeres (4)

Prediksi Susunan Pemain

Ukraina (4-5-1)

Anatoliy Trubin (GK); Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sudakov, Stepanenko, Shaparenko, Tsygankov, Mykhailo Mudryk; Vladyslav Vanat.

Pelatih: Serhiy Rebrov.

Swedia (4-3-3)

Robin Olsen (GK); Wahlqvist, Victor Lindelöf, Isak Hien, Ludwig Augustinsson; Hugo Larsson, Cajuste, Forsberg; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Jesper Karlsson.

Pelatih: Graham Potter.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

29/06/2021: Swedia 1-2 Ukraina (Euro 2020)

11/06/2012: Ukraina 2-1 Swedia (Euro 2012)

10/08/2011: Ukraina 0-1 Swedia (Persahabatan)

09/02/2011: Swedia 1-1 Ukraina (Persahabatan)

01/06/2008: Swedia 0-1 Ukraina (Persahabatan)

Analisis Media Indonesia: Absennya Alexander Isak dan Dejan Kulusevski di kubu Swedia memberikan keuntungan besar bagi lini pertahanan Ukraina. Namun, absennya Zinchenko sebagai pengatur serangan Ukraina juga bisa membuat laga ini berjalan lebih alot dan kemungkinan besar akan ditentukan hingga babak perpanjangan waktu.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.