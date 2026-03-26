Preview Playoff Piala Dunia 2026: Wales vs Bosnia dan Herzegovina, Duel Penentuan di Cardiff

Laga playoff Piala Dunia 2026 antara timnas Wales dan timnas Bosnia dan Herzegovina

PERTEMPURAN sengit akan pecah di Cardiff City Stadium saat timnas Wales menjamu timnas Bosnia dan Herzegovina dalam laga semifinal Playoff Jalur A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Jumat (27/3) dini hari WIB. Satu tiket menuju final playoff menjadi taruhan bagi kedua tim yang sama-sama mengusung ambisi besar ke Amerika Utara.

Ambisi The Dragons di Depan Pendukung Sendiri

Wales, yang kini dipimpin oleh Craig Bellamy, berada dalam momentum luar biasa. Kemenangan fantastis 7-1 atas Makedonia Utara di laga terakhir fase grup membuktikan bahwa The Dragons memiliki daya gedor mematikan meski tanpa sosok Gareth Bale. Harry Wilson menjadi pusat perhatian setelah mencetak hat-trick bersejarah, menjadikannya tumpuan utama di lini depan.

Bermain di Cardiff merupakan keuntungan besar bagi Wales. Mereka memiliki catatan impresif di kandang, termasuk saat menyingkirkan Austria dan Ukraina di playoff Piala Dunia 2022 lalu. Namun, Bellamy harus memutar otak karena absennya pilar pertahanan seperti Ben Davies dan Chris Mepham akibat cedera.

Ujian Terakhir Generasi Emas Bosnia

Bosnia-Herzegovina datang ke Cardiff dengan misi mengakhiri "kutukan" playoff mereka. Sejarah mencatat Bosnia selalu gagal dalam tujuh upaya playoff turnamen besar sebelumnya. Di bawah arahan pelatih baru Sergej Barbarez, tim berjuluk Zmajevi ini tampil lebih solid dan hampir menjuarai Grup H sebelum akhirnya finis sebagai runner-up di bawah Austria.

Sorotan utama tentu tertuju pada sang kapten abadi, Edin Dzeko. Di usia 40 tahun, striker Schalke 04 ini tetap menjadi ancaman utama di kotak penalti. Dengan pensiunnya Miralem Pjanic, Dzeko memikul beban kepemimpinan untuk membawa generasi baru Bosnia merasakan atmosfer Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014.

Statistik Pertandingan Wales vs Bosnia-Herzegovina

Detail Pertandingan Keterangan Stadion Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales Waktu Kick-off Jumat, 27 Maret 2026 (02:45 WIB) Status Semifinal Playoff Jalur A (Single-leg) Wasit To be Announced (TBA)

Prediksi Susunan Pemain

Wales (4-3-3): Darlow; N. Williams, Rodon, Cabango, J. Dasilva; Ampadu, J. James, Brooks; B. Johnson, Wilson, Cullen.

Bosnia dan Herzegovina (4-2-3-1): Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Hadziahmetovic, Tahirovic; Bajraktarevic, Burnic, Gigovic; Dzeko.

Pemenang dari laga ini akan menjadi tuan rumah di babak final playoff pada 31 Maret 2026, menghadapi pemenang antara Italia vs Irlandia Utara untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.