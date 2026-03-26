Preview Playoff Piala Dunia 2026: Slovakia vs Kosovo, Menjaga Mimpi Tampil di Piala Dunia

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadion Tehelne Pole saat timnas Slovakia menjamu timnas Kosovo dalam babak semifinal playoff Piala Dunia 2026 zona Eropa, Jumat (27/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua tim untuk menjaga mimpi menuju putaran final di Amerika Utara.
Slovakia, yang bertindak sebagai tuan rumah, membawa modal kepercayaan diri tinggi meski baru saja menelan kekalahan telak dari Jerman di laga terakhir fase grup. Pelatih Francesco Calzona diprediksi tetap mempertahankan skema ofensif 4-3-3 dengan mengandalkan Stanislav Lobotka sebagai metronom di lini tengah.
Sementara itu, Kosovo datang dengan status tim kejutan. Keberhasilan mereka finis di posisi kedua Grup B di atas Swedia dan Slovenia membuktikan bahwa tim asuhan Franco Foda tidak bisa dipandang sebelah mata. Tanpa kapten Amir Rrahmani yang cedera, beban kepemimpinan akan berada di pundak Vedat Muriqi.
Informasi Pertandingan:
Stadion: Tehelne Pole, Bratislava
Waktu: Jumat, 27 Maret 2026, 02:45 WIB
Wasit: Akan diumumkan (UEFA)
|Kategori
|Slovakia
|Kosovo
|Peringkat FIFA
|44
|79
|Pemain Kunci
|Milan Skriniar
|Vedat Muriqi
|Rekor Kualifikasi
|4 Menang, 2 Kalah
|3 Menang, 2 Imbang, 1 Kalah
Pemenang laga ini akan menghadapi Turki atau Rumania di final playoff yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret 2026. Dengan dukungan penuh publik Bratislava, Slovakia diprediksi akan menekan sejak awal, namun Kosovo memiliki transisi cepat yang sangat mematikan.
Melihat performa kandang Slovakia yang solid dan absennya Rrahmani di lini belakang Kosovo, laga ini kemungkinan besar akan berakhir dengan keunggulan tipis bagi tuan rumah. Prediksi Media Indonesia: Slovakia 1-0 Kosovo.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
