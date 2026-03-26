Preview Playoff Piala Dunia 2026: Polandia vs Albania, Misi Terakhir Robert Lewandowski?

STADION Narodowy di Warsawa akan menjadi pusat perhatian dunia saat timnas Polandia menjamu timnas Albania dalam laga semifinal playoff Piala Dunia 2026 Jalur B zona UEFA, Jumat (27/3/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiket final playoff, melainkan misi emosional bagi Robert Lewandowski yang kemungkinan besar menjalani Last Dance bersama timnas.
Polandia memasuki laga ini dengan semangat baru di bawah pelatih Jan Urban. Setelah finis di posisi kedua Grup G di belakang Belanda, Biało-czerwoni harus melewati jalur terjal playoff. Urban membawa stabilitas taktik yang lebih cair dibandingkan pendahulunya, dengan Piotr Zieliński sebagai pengatur ritme di lini tengah.
Di sisi lain, Albania datang dengan status tim kuda hitam yang sangat berbahaya. Pelatih Sylvinho telah membangun fondasi pertahanan yang sangat kokoh di sekitar kapten Berat Djimsiti. Albania mengandalkan kolektivitas tim dan serangan balik yang mematikan melalui kecepatan Armando Broja di lini depan.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|10/09/2023
|Albania vs Polandia (Euro Qual)
|2-0
|27/03/2023
|Polandia vs Albania (Euro Qual)
|1-0
|12/10/2021
|Albania vs Polandia (WC Qual)
|0-1
Grabara; Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszyński; Zieliński, Slisz, Moder; Kamiński, Lewandowski, Szymański.
Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ismajli, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Hoxha; Broja.
Polandia diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Kehadiran Robert Lewandowski sebagai target man akan didukung oleh pergerakan lincah Jakub Kamiński dan Sebastian Szymański dari sisi sayap. Namun, absennya kiper utama Łukasz Skorupski karena cedera paha bisa menjadi celah yang mungkin dimanfaatkan Albania melalui skema bola mati.
Albania di bawah Sylvinho dikenal dengan transisi bertahan-ke-menyerang yang sangat cepat. Kristjan Asllani akan menjadi kunci bagi tim tamu untuk mendistribusikan bola ke area sepertiga akhir. Jika Polandia gagal mencetak gol cepat, tekanan dari publik Warsawa bisa berbalik menjadi beban bagi tuan rumah.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
