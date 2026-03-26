Preview Playoff Piala Dunia 2026: Rep Ceko vs Irlandia, Misi Akhiri Penantian Dua Dekade

TIMNAS Rep Ceko dan TIMNAS Irlandia akan saling sikut dalam laga semifinal playoff Piala Dunia 2026 zona Eropa Path D. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi mengingat format satu pertandingan yang langsung menentukan nasib kedua tim.
Tuan rumah Rep Ceko mendapatkan angin segar dengan pulihnya bomber Bayer Leverkusen, Patrik Schick. Schick akan menjadi tumpuan utama dalam formasi 3-4-2-1 yang diterapkan Miroslav Koubek.
Di lini tengah, kapten Tomáš Souček akan memegang peranan vital dalam memutus serangan lawan sekaligus menjadi ancaman dalam situasi bola mati.
Sementara itu, Irlandia datang ke Praha dengan status underdog namun memiliki momentum positif. Meski tanpa Evan Ferguson, pelatih Heimir Hallgrímsson masih memiliki Troy Parrott yang tengah naik daun di Eredivisie. Irlandia kemungkinan besar akan bermain lebih pragmatis dengan mengandalkan serangan balik cepat melalui sisi sayap.
|Pertandingan
|Rep Ceko vs Irlandia
|Ajang
|Playoff Piala Dunia 2026 (Semifinal Path D)
|Venue
|Fortuna Arena, Praha
|Waktu
|Jumat, 27 Maret 2026, Pukul 02.45 WIB
Rep Ceko diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal memanfaatkan dukungan penuh suporter di Praha. Namun, disiplin lini belakang Irlandia yang dipimpin Nathan Collins bisa menjadi batu sandungan. Laga ini kemungkinan besar akan ditentukan oleh detail kecil atau efektivitas dalam memanfaatkan peluang di kotak penalti.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
