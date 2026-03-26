Preview FIFA Series: Indonesia vs Santo Kits dan Nevis: Menantikan Debut John Herdman

TIMNAS Indonesia akan menghadapi tantangan baru dalam ajang FIFA Series 2026 dengan menjamu timnas Santo Kits dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3/2026) malam WIB. Laga ini menjadi sorotan utama karena menandai debut pelatih asal Inggris, John Herdman, di kursi kepelatihan Skuad Garuda.
Setelah menggantikan Patrick Kluivert di awal 2026, John Herdman memikul beban berat untuk membangkitkan mentalitas pemain Indonesia. Meskipun bertajuk laga persahabatan internasional (FIFA Series), hasil pertandingan ini sangat berpengaruh pada perolehan poin ranking FIFA Indonesia yang saat ini berada di urutan 122 dunia.
Herdman diprediksi akan tetap mempertahankan skema tiga bek yang sudah familiar bagi pemain Indonesia, namun dengan penekanan pada intensitas pressing dan transisi yang lebih efektif.
Santo Kits dan Nevis, yang berada di peringkat 154 FIFA, bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asal Karibia ini memiliki keunggulan fisik dan kecepatan yang bisa merepotkan pertahanan Indonesia. Nama-nama seperti Ethan Bristow yang merumput di liga luar negeri menjadi ancaman nyata dalam skema serangan balik.
Indonesia (3-4-3): Maarten Paes; Kevin Diks, Jay Idzes, Rizky Ridho; Sandy Walsh, Ivar Jenner, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk; Yakob Sayuri, Ramadhan Sananta, Ragnar Oratmangoen.
Santo Kits dan Nevis (4-4-2): Julani Archibald; Jameel Ible, Lois Maynard, Andre Burley, Ethan Bristow; Tyrese Shade, Yohannes Mitchum, Romaine Sawyers, Omari Sterling-James; Harry Panayiotou, Keithroy Freeman.
|Statistik
|Indonesia
|Santo Kits dan Nevis
|Peringkat FIFA
|122
|154
|Konfederasi
|AFC (Asia)
|CONCACAF
|Pertemuan Terakhir
|Belum Pernah Bertemu
Dengan dukungan penuh suporter di GBK, Indonesia diharapkan mampu mengamankan kemenangan untuk melaju ke partai final FIFA Series 2026 menghadapi pemenang antara Bulgaria vs Kepulauan Solomon.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
