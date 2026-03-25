Elkan Baggott Kembali ke Skuad Garuda, John Herdman Harapkan Standar Tinggi

KEMBALINYA Elkan Baggott ke Timnas Indonesia untuk kompetisi FIFA Series 2026 diyakini bakal mendongkrak performa skuad Garuda. Pelatih kepala, John Herdman, menaruh harapan besar pada bek bertubuh jangkung tersebut.
Usai memimpin sesi latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Selasa (24/3), Herdman memuji level profesionalisme Baggott yang kini merumput bersama Ipswich Town FC di Divisi Championship, Inggris tersebut.
"Dia yang bermain di liga kedua Inggris berlatih dengan intensitas yang menurut saya berada di level tertinggi. Saya harap ia membawa profesionalisme itu ke sini," ucap Herdman.
Baggott kembali dipercaya memperkuat timnas setelah sempat absen hampir dua tahun.
Pemain berusia 23 tahun ini sebelumnya merupakan pilar di timnas U-19 (2020), timnas U-23 (2023), serta terakhir tampil di Piala Asia 2023. Herdman mengaku sudah lama memantau bakat sang pemain.
"Saya pernah menonton permainan dia saat membela Indonesia dan saya terkesan. Saya yakin, ia akan menjadi masa depan timnas," tambah Herdman.
Kehadiran Baggott tidak hanya disambut baik oleh tim pelatih, tetapi juga rekan setimnya di barisan pertahanan. Rizky Ridho mengaku antusias dapat kembali berduet dan menimba ilmu dari pengalaman Baggott di kompetisi Inggris.
"Saya senang dia kembali dipercaya memperkuat timnas. Dia kini sudah semakin besar dan berkembang. Selain itu, pengalamannya juga otomatis lebih banyak dan saya akan belajar padanya ilmu yang ia dapat selama bermain di Inggris," ujar Ridho.
Kembalinya Baggott diharapkan menjadi suntikan tenaga baru bagi lini belakang Indonesia dalam menghadapi ketatnya persaingan di FIFA Series 2026. (Ant/Z-1)
Indonesia menanti debut pelatih John Herdman dan kembalinya bek Elkan Baggott pada laga FIFA Series 2026 kontra Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3).
FIFA Series merupakan turnamen dua tahunan yang dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi yang berbeda.
Santo Kits dan Nevis, yang saat ini menempati peringkat 154 dunia, diprediksi akan memberikan tantangan fisik yang berbeda bagi para penggawa timnas Indonesia.
