Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia di FIFA Seires 2026, Ada Elkan Baggott

Bek Indonesia bernomor punggung 06, Sandy Walsh, merayakan golnya bersama bek bernomor punggung 03, Elkan Baggott, setelah Walsh mencetak gol.(HECTOR RETAMAL / AFP)

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, resmi merampingkan komposisi pemainnya untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026. Dari 41 nama yang dipanggil dalam skuad sementara, kini terpilih 24 pemain final yang akan memperkuat Skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Keputusan John Herdman ini terbilang berani karena mencoret sejumlah nama besar yang selama ini menjadi langganan Timnas Indonesia. Namun, satu nama yang paling mencuri perhatian adalah kembalinya bek tengah Elkan Baggott ke dalam daftar panggil.

Kembalinya Elkan Baggott dan Struktur Pertahanan Baru

Elkan Baggott akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengawal lini pertahanan Indonesia. Bek yang kini merumput di Eropa tersebut sempat absen dalam beberapa agenda internasional terakhir. Kehadirannya akan melengkapi barisan pertahanan mewah yang diisi oleh Jay Idzes (Venezia), Kevin Diks, dan Justin Hubner.

Herdman tampaknya ingin menguji kedalaman lini belakang dengan mengombinasikan pemain berpengalaman dan tenaga muda seperti Dony Tri Pamungkas. Sektor pertahanan menjadi yang paling gemuk dengan total sembilan pemain yang dibawa.

Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Berikut adalah daftar lengkap pemain yang terpilih masuk dalam skuad final:

Kiper: Emil Audero (Cremonese)

Maarten Paes (Ajax)

Nadeo Argawinata (Borneo FC)

Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta) Belakang: Elkan Baggott (Blackpool)

Jay Idzes (Venezia)

Justin Hubner (Wolves)

Kevin Diks (Copenhagen)

Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Sandy Walsh (Mechelen)

Nathan Tjoe-A-On (Swansea City)

Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta)

Dean James Tengah: Ivar Jenner (Jong Utrecht)

Jordi Amat (Persija Jakarta)

Calvin Verdonk (Lille)

Eliano Reijnders (Persib Bandung)

Joey Pelupessy Depan: Ole Romeny (Oxford United)

Ragnar Oratmangoen (Dender)

Mauro Zijlstra (Persija Jakarta)

Ramadhan Sananta (DPMM FC)

Beckham Putra (Persib Bandung)

Yakob Sayuri (Malut United)

Daftar Pemain yang Dicoret

John Herdman mencoret 17 nama dari daftar provisional. Kejutan paling mencolok adalah absennya Ernando Ari di posisi kiper. Selain itu, lini tengah kehilangan sosok senior seperti Marc Klok dan Ricky Kambuaya. Di lini depan, nama-nama seperti Hokky Caraka, Jens Raven, dan Stefano Lilipaly juga tidak dibawa untuk edisi FIFA Series kali ini.

Sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Indonesia akan menghadapi tantangan dari konfederasi yang berbeda. Berikut adalah jadwal pertandingannya:

Tanggal Pertandingan Waktu (WIB) 27 Maret 2026 Indonesia vs Saint Kitts and Nevis 20.00 WIB 30 Maret 2026 Final / Perebutan Tempat ke-3 TBD

Pertandingan pembuka melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi ujian perdana bagi John Herdman untuk membuktikan kualitas strategi barunya di hadapan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Z-4)