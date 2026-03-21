Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia di FIFA Seires 2026, Ada Elkan Baggott

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, resmi merampingkan komposisi pemainnya untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026. Dari 41 nama yang dipanggil dalam skuad sementara, kini terpilih 24 pemain final yang akan memperkuat Skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Keputusan John Herdman ini terbilang berani karena mencoret sejumlah nama besar yang selama ini menjadi langganan Timnas Indonesia. Namun, satu nama yang paling mencuri perhatian adalah kembalinya bek tengah Elkan Baggott ke dalam daftar panggil.
Elkan Baggott akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengawal lini pertahanan Indonesia. Bek yang kini merumput di Eropa tersebut sempat absen dalam beberapa agenda internasional terakhir. Kehadirannya akan melengkapi barisan pertahanan mewah yang diisi oleh Jay Idzes (Venezia), Kevin Diks, dan Justin Hubner.
Herdman tampaknya ingin menguji kedalaman lini belakang dengan mengombinasikan pemain berpengalaman dan tenaga muda seperti Dony Tri Pamungkas. Sektor pertahanan menjadi yang paling gemuk dengan total sembilan pemain yang dibawa.
Berikut adalah daftar lengkap pemain yang terpilih masuk dalam skuad final:
John Herdman mencoret 17 nama dari daftar provisional. Kejutan paling mencolok adalah absennya Ernando Ari di posisi kiper. Selain itu, lini tengah kehilangan sosok senior seperti Marc Klok dan Ricky Kambuaya. Di lini depan, nama-nama seperti Hokky Caraka, Jens Raven, dan Stefano Lilipaly juga tidak dibawa untuk edisi FIFA Series kali ini.
Sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Indonesia akan menghadapi tantangan dari konfederasi yang berbeda. Berikut adalah jadwal pertandingannya:
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|27 Maret 2026
|Indonesia vs Saint Kitts and Nevis
|20.00 WIB
|30 Maret 2026
|Final / Perebutan Tempat ke-3
|TBD
Pertandingan pembuka melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi ujian perdana bagi John Herdman untuk membuktikan kualitas strategi barunya di hadapan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Z-4)
PELATIH Timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 pemain ke skuad sementara untuk menghadapi FIFA Series 2026, termasuk kembalinya bek Ipswich Town, Elkan Baggott.
Elkan Baggott telah berseragam Ipswich sejak berusia 14 tahun. Ia masuk ke akademi Ipswich, dan dinaikkan ke tim senior saat berusia 18 tahun.
Penampilan impresif Elkan Baggott selama masa peminjaman, terutama di Blackpool, membuat manajemen Ipswich Town memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026.
Elkan Baggott, yang sebelumnya dipinjamkan ke Blackpool, ada di daftar pemain Ipswich Town yang tercantum di laman resmi mereka.
Elkan Baggott memang merupakan produk akademi Ipswich Town dan sempat beberapa kali dpinjamkan ke klub-klub divisi bawah kompetisi sepak bola Inggris.
