Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis: Debut Pelatih John Herdman dan Comeback Elkan Baggott di Jakarta

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (tengah), CEO Kelme Indonesia Kevin Wijaya (kanan) dan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kiri) memegang jersi terbaru Timnas Indonesia saat peluncurannya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis ((Antara)

ERA baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman resmi dimulai pada ajang FIFA Series 2026. Pertandingan perdana kontra Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3), akan menjadi ajang pembuktian Herdman.

Ia merupakan pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun. FIFA Series 2026 sekaligus juga menandai kembalinya bek jangkung Elkan Baggott ke skuad Garuda setelah hampir dua tahun absen.

"Coach Herdman punya rekam jejak yang jelas. Dia membangun Kanada dari tim yang tidak diperhitungkan hingga tampil di Piala Dunia. Kami berharap pengalaman itu bisa membawa energi baru bagi timnas Indonesia," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Selain debut pelatih baru, pertandingan ini menandai kembalinya bek Elkan Baggott ke skuad timnas setelah terakhir kali memperkuat Indonesia pada Mei 2024. Kehadiran pemain yang berkarier di Inggris ini diharapkan memperkuat lini pertahanan Garuda, khususnya dalam menghadapi permainan fisik lawan.

Daftar Pemain dan Komposisi Timnas

Untuk FIFA Series kali ini, Herdman memanggil 24 pemain, terdiri dari 14 pemain yang berkarier di luar negeri dan 10 pemain dari kompetisi domestik. Komposisi ini merupakan hasil perampingan dari daftar sementara yang sebelumnya berisi 41 pemain.

Beberapa nama yang tidak masuk daftar akhir antara lain kiper Ernando Ari, Muhammad Ferarri, Fajar Fathurrahman, Yance Sayuri, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Ezra Walian, Stefano Lilipaly, dan Hokky Caraka. Dari sisi klub, Persija Jakarta menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan empat pemain, disusul Persib Bandung dengan dua pemain.

Sebagai tuan rumah FIFA Series, Indonesia akan memainkan laga pembuka melawan Saint Kitts dan Nevis, Jumat (27/3), pukul 20.00 WIB, setelah pertandingan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang dijadwalkan pukul 15.30 WIB pada hari yang sama.

Daftar Pemain Timnas Indonesia FIFA Series 2026

Kiper:

Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta)

Emil Audero (Cremonese/Italia)

Marteen Paes (Ajax Amsterdam/Belanda)

Nadeo Argawinata (Borneo FC)

Bek:

Dean James (Go Ahead Eagles/Belanda)

Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta)

Elkan Baggott (Ipswich Town/Inggris)

Jay Idzes (Sassuolo/Italia)

Justin Hubner (Fortuna Sittard/Belanda)

Kevin Diks (Borussia Moenchengladbach/Jerman)

Nathan Tjoe-A-On (Willem II/Belanda)

Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Sandy Walsh (Buriram United/Thailand)

Gelandang:

Calvin Verdonk (Lille/Prancis)

Eliano Reijnders (Persib Bandung)

Ivar Jenner (Dewa United)

Joey Pelupessy (Lommel/Belgia)

Jordi Amat (Persija Jakarta)

Penyerang: