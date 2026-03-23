Profil John Herdman: Pelatih Baru yang akan Debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
TAHUN 2026 menandai era baru bagi sepak bola Indonesia dengan penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini akan debut pada FIFA Series 2026. Ia datang dengan resume yang mentereng, yakni sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang pernah membawa tim nasional putra dan putri ke putaran final Piala Dunia FIFA.
John Herdman memulai perjalanan manajerialnya bukan dari lapangan hijau sebagai pemain bintang, melainkan dari bangku akademisi. Berikut adalah perjalanan kariernya:
|Tanggal Lahir
|19 Juli 1975
|Asal
|Consett, Inggris
|Filosofi
|Whole of Football Plan
|Target Indonesia
|Piala Dunia 2030 & Perempat Final Piala Asia 2027
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Herdman diharapkan tidak hanya memberikan kemenangan instan, tetapi juga melakukan perombakan budaya sepak bola. Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail, mulai dari nutrisi pemain hingga analisis data berbasis video.
Tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan talenta lokal dengan pemain diaspora yang kini banyak menghiasi skuad Garuda. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Herdman percaya bahwa potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Kanada yang pernah ia bawa ke puncak. (H-4)
