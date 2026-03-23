Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026: Debut John Herdman di GBK

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
TAHUN 2026 menandai babak baru bagi sepak bola Indonesia sebagai satu tuan rumah yang ditunjuk FIFA untuk ajang FIFA Series 2026 di kawasan Asia, Simak jadwal Timnas Indonesia yang bersiap menjamu tamu-tamu dari berbagai belahan dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Turnamen ini bukan sekadar laga persahabatan biasa. FIFA Series dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi berbeda yang jarang bertemu. Bagi Skuad Garuda, ini adalah ujian perdana bagi pelatih anyar asal Inggris, John Herdman, yang baru saja resmi menukangi timnas.
FIFA Series 2026 di Jakarta menggunakan format sistem gugur (knockout) yang melibatkan empat negara dari konfederasi berbeda:
Setiap tim akan bermain dua kali. Pemenang di laga pertama akan melaju ke final, sementara tim yang kalah akan memperebutkan peringkat ketiga.
Seluruh pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berikut adalah jadwal lengkapnya:
|Hari/Tanggal
|Waktu (WIB)
|Pertandingan
|Jumat, 27 Maret 2026
|15.30
|Bulgaria vs Kepulauan Solomon
|Jumat, 27 Maret 2026
|20.00
|Indonesia vs Saint Kitts and Nevis
|Senin, 30 Maret 2026
|15.30
|Perebutan Tempat Ketiga
|Senin, 30 Maret 2026
|20.00
|Final FIFA Series 2026
Salah satu sorotan utama dalam FIFA Series kali ini adalah komposisi skuad. Pelatih John Herdman memanggil 41 pemain dalam daftar sementara, termasuk kembalinya bek jangkung Elkan Baggott yang sempat absen cukup lama dari panggilan tim nasional.
Selain itu, kehadiran pemain kunci seperti Emil Audero, Kevin Diks, dan Ole Romeny diprediksi akan memberikan dimensi baru bagi permainan Indonesia. Laga melawan Saint Kitts and Nevis (peringkat 154 FIFA) diharapkan menjadi momentum bagi Herdman untuk mencoba eksperimen taktik sebelum menghadapi lawan yang lebih berat seperti Bulgaria (peringkat 88 FIFA) di laga potensial final.
Cek jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2026! Mulai dari laga pembuka lawan Kamboja di Juli hingga duel krusial kontra Vietnam di Agustus.
Rasa takut hanya akan memberikan keuntungan bagi tim lawan.
Laga Arab Saudi vs Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/10) dini hari pukul 00.15 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di RCTI serta melalui live streaming Vision+.
TIMNAS Indonesia akan kembali tampil di depan publik Tanah Air saat menjamu Taiwan dalam laga FIFA matchday yang digelar Jumat (5/9) malam. Simak jadwal siaran langsung timnas indonesia
Timnas Australia menambah gol ke gawang Timnas Indonesia setelah sebelumnya tertinggal lewat dua gol cepat yang hanya berselang dua menit.
