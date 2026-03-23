Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026: Debut John Herdman di GBK

Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir(Instagram/@gianni_infantino)

TAHUN 2026 menandai babak baru bagi sepak bola Indonesia sebagai satu tuan rumah yang ditunjuk FIFA untuk ajang FIFA Series 2026 di kawasan Asia, Simak jadwal Timnas Indonesia yang bersiap menjamu tamu-tamu dari berbagai belahan dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Turnamen ini bukan sekadar laga persahabatan biasa. FIFA Series dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi berbeda yang jarang bertemu. Bagi Skuad Garuda, ini adalah ujian perdana bagi pelatih anyar asal Inggris, John Herdman, yang baru saja resmi menukangi timnas.

Format Turnamen FIFA Series 2026

FIFA Series 2026 di Jakarta menggunakan format sistem gugur (knockout) yang melibatkan empat negara dari konfederasi berbeda:

Indonesia (AFC - Tuan Rumah)

(AFC - Tuan Rumah) Bulgaria (UEFA)

(UEFA) Saint Kitts and Nevis (CONCACAF)

(CONCACAF) Kepulauan Solomon (OFC)

Setiap tim akan bermain dua kali. Pemenang di laga pertama akan melaju ke final, sementara tim yang kalah akan memperebutkan peringkat ketiga.

Jadwal FIFA Series 2026 Jakarta

Seluruh pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Hari/Tanggal Waktu (WIB) Pertandingan Jumat, 27 Maret 2026 15.30 Bulgaria vs Kepulauan Solomon Jumat, 27 Maret 2026 20.00 Indonesia vs Saint Kitts and Nevis Senin, 30 Maret 2026 15.30 Perebutan Tempat Ketiga Senin, 30 Maret 2026 20.00 Final FIFA Series 2026

Menanti Racikan John Herdman dan Kembalinya Elkan Baggott

Salah satu sorotan utama dalam FIFA Series kali ini adalah komposisi skuad. Pelatih John Herdman memanggil 41 pemain dalam daftar sementara, termasuk kembalinya bek jangkung Elkan Baggott yang sempat absen cukup lama dari panggilan tim nasional.

Selain itu, kehadiran pemain kunci seperti Emil Audero, Kevin Diks, dan Ole Romeny diprediksi akan memberikan dimensi baru bagi permainan Indonesia. Laga melawan Saint Kitts and Nevis (peringkat 154 FIFA) diharapkan menjadi momentum bagi Herdman untuk mencoba eksperimen taktik sebelum menghadapi lawan yang lebih berat seperti Bulgaria (peringkat 88 FIFA) di laga potensial final.

Informasi Tiket: Penjualan tiket FIFA Series 2026 sudah dibuka melalui laman resmi PSSI dan KitaGaruda dengan rentang harga bervariasi tergantung kategori tribun di SUGBK.

(H-4)