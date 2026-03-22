Preview Ligue 1: Rennes vs Metz, Misi Bangkit Les Rouge et Noirs di Roazhon Park

Laga Ligue 1 antara Rennes dan Metz(chatgpt)

RENNES akan menjamu Metz di Roazhon Park pada Minggu (22/3/2026) malam WIB dalam upaya mereka kembali ke zona Eropa. Setelah kekalahan tipis dari Lille pekan lalu, tim asuhan Franck Haise tidak boleh terpeleset saat menghadapi tim penghuni dasar klasemen.

Kondisi Tim dan Pemain Kunci

Rennes: Fokus utama ada pada Esteban Lepaul yang sedang dalam performa puncak. Penyerang Prancis ini telah mengoleksi 14 gol dan menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan yang rapuh.

Di lini tengah, Valentin Rongier diharapkan mampu mengatur tempo permainan untuk mengeksploitasi celah di lini belakang Metz.

Metz: Pelatih Benoit Tavenot menghadapi tugas berat untuk membangkitkan mental pemainnya. Meski sempat mencetak tiga gol ke gawang Toulouse, pertahanan mereka tetap menjadi titik lemah yang sering dihukum lawan di menit-menit akhir pertandingan.

Statistik Menarik Pertandingan

Kategori Rennes Metz Posisi Klasemen 7 18 Gol Dicetak 43 25 Kebobolan 37 60 Top Skor Esteban Lepaul (14) Gauthier Hein (6)

Prediksi Susunan Pemain

Rennes (4-3-3): Samba; Nagida, Rouault, Brassier, Merlin; Blas, Rongier, Camara; Tamari, Lepaul, Nordin.

Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Sane, Ballo-Toure, Colin; Gbamin, Deminguet; Bouna Sarr, Hein, Tsitaishvili; Mbala.

Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir)

04/05/2024: Metz 2-3 Rennes

13/08/2023: Rennes 5-1 Metz

20/03/2022: Rennes 6-1 Metz

17/10/2021: Metz 0-3 Rennes

20/03/2021: Metz 1-3 Rennes

Prediksi Media Indonesia: Rennes 3-0 Metz

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.