Preview Ligue 1: Rennes vs Metz, Misi Bangkit Les Rouge et Noirs di Roazhon Park

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
RENNES akan menjamu Metz di Roazhon Park pada Minggu (22/3/2026) malam WIB dalam upaya mereka kembali ke zona Eropa. Setelah kekalahan tipis dari Lille pekan lalu, tim asuhan Franck Haise tidak boleh terpeleset saat menghadapi tim penghuni dasar klasemen.
Rennes: Fokus utama ada pada Esteban Lepaul yang sedang dalam performa puncak. Penyerang Prancis ini telah mengoleksi 14 gol dan menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan yang rapuh.
Di lini tengah, Valentin Rongier diharapkan mampu mengatur tempo permainan untuk mengeksploitasi celah di lini belakang Metz.
Metz: Pelatih Benoit Tavenot menghadapi tugas berat untuk membangkitkan mental pemainnya. Meski sempat mencetak tiga gol ke gawang Toulouse, pertahanan mereka tetap menjadi titik lemah yang sering dihukum lawan di menit-menit akhir pertandingan.
|Kategori
|Rennes
|Metz
|Posisi Klasemen
|7
|18
|Gol Dicetak
|43
|25
|Kebobolan
|37
|60
|Top Skor
|Esteban Lepaul (14)
|Gauthier Hein (6)
Rennes (4-3-3): Samba; Nagida, Rouault, Brassier, Merlin; Blas, Rongier, Camara; Tamari, Lepaul, Nordin.
Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Sane, Ballo-Toure, Colin; Gbamin, Deminguet; Bouna Sarr, Hein, Tsitaishvili; Mbala.
Prediksi Media Indonesia: Rennes 3-0 Metz
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview lengkap Nantes vs Strasbourg di Ligue 1 2026. Analisis formasi, head-to-head, dan ambisi Vahid Halilhodzic menyelamatkan Nantes dari degradasi.
Preview pertandingan Ligue 1 antara Paris FC vs Le Havre di Stade Jean Bouin. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Pertandingan antara Marseille dan Lille diprediksi akan berjalan ketat mengingat kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan slot Liga Champions musim depan.
Laga Ligue 1 ini menjadi pembuktian bagi Lyon untuk memutus tren negatif, sekaligus ujian konsistensi bagi Monaco yang tengah mengejar posisi tiga besar.
Inter Milan ingin mengamankan jalan menuju Scudetto, sementara Fiorentina tengah dalam tren positif untuk menjauh dari zona bawah
Simak preview laga Ligue 1 antara Nice vs PSG di Allianz Riviera. Analisis taktik, head to head, dan prediksi susunan pemain tersedia di sini.
