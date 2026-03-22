Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

22/3/2026 19:10
Preview Ligue 1: Rennes vs Metz, Misi Bangkit Les Rouge et Noirs di Roazhon Park
Laga Ligue 1 antara Rennes dan Metz(chatgpt)

RENNES akan menjamu Metz di Roazhon Park pada Minggu (22/3/2026) malam WIB dalam upaya mereka kembali ke zona Eropa. Setelah kekalahan tipis dari Lille pekan lalu, tim asuhan Franck Haise tidak boleh terpeleset saat menghadapi tim penghuni dasar klasemen.

Kondisi Tim dan Pemain Kunci

Rennes: Fokus utama ada pada Esteban Lepaul yang sedang dalam performa puncak. Penyerang Prancis ini telah mengoleksi 14 gol dan menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan yang rapuh.

Di lini tengah, Valentin Rongier diharapkan mampu mengatur tempo permainan untuk mengeksploitasi celah di lini belakang Metz.

Baca juga : Preview Ligue 1: Rennes vs Toulouse, Misi Les Rennais Tembus Zona Eropa Ligue 1

Metz: Pelatih Benoit Tavenot menghadapi tugas berat untuk membangkitkan mental pemainnya. Meski sempat mencetak tiga gol ke gawang Toulouse, pertahanan mereka tetap menjadi titik lemah yang sering dihukum lawan di menit-menit akhir pertandingan.

Statistik Menarik Pertandingan

Kategori Rennes Metz
Posisi Klasemen 7 18
Gol Dicetak 43 25
Kebobolan 37 60
Top Skor Esteban Lepaul (14) Gauthier Hein (6)

Prediksi Susunan Pemain

Rennes (4-3-3): Samba; Nagida, Rouault, Brassier, Merlin; Blas, Rongier, Camara; Tamari, Lepaul, Nordin.

Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Sane, Ballo-Toure, Colin; Gbamin, Deminguet; Bouna Sarr, Hein, Tsitaishvili; Mbala.

Baca juga : Preview Ligue 1: Lens vs Rennes, Ambisi Sang Kuda Hitam Kejar Takhta PSG

Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir)

  • 04/05/2024: Metz 2-3 Rennes
  • 13/08/2023: Rennes 5-1 Metz
  • 20/03/2022: Rennes 6-1 Metz
  • 17/10/2021: Metz 0-3 Rennes
  • 20/03/2021: Metz 1-3 Rennes

Prediksi Media Indonesia: Rennes 3-0 Metz

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
