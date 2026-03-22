Preview Ligue 1: Marseille vs Lille, Ambisi Liga Champions di Vélodrome

STADE Vélodrome akan menjadi saksi bisu duel panas antara Marseille dan Lille dalam lanjutan Ligue 1 pekan ke-27, Minggu (22/3/2026). Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat mengingat kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan slot Liga Champions musim depan.

Marseille, yang saat ini menempati peringkat ketiga, berambisi melanjutkan tren positif mereka setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Penampilan impresif Mason Greenwood yang telah mengoleksi 15 gol musim ini diharapkan kembali menjadi pembeda.

Di sisi lain, Lille datang dengan modal tak terkalahkan dalam enam laga liga terakhir, meski mereka harus membagi fokus setelah kelelahan bertanding di kompetisi Eropa tengah pekan lalu.

Analisis Kekuatan Tim

Pelatih Marseille, Habib Beye, berhasil membangun pertahanan yang solid di kandang. Namun, mereka harus mewaspadai rekor buruk saat bertemu Lille.

Statistik menunjukkan bahwa Les Phocéens kesulitan menaklukkan Lille dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Benjamin Pavard dan Timothy Weah di lini belakang akan diuji oleh kecepatan serangan balik Lille yang dipimpin oleh pemain muda berbakat seperti Matias Fernandez-Pardo.

Lille sendiri harus tampil tanpa beberapa pilar karena cedera, termasuk Benjamin Andre dan Ethan Mbappe. Meski begitu, kedalaman skuad Bruno Genesio tetap kompetitif. Strategi Lille yang sering mencetak gol di babak kedua menjadi ancaman nyata bagi Marseille yang kerap kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir.

Data Pertandingan: Marseille vs Lille Lokasi Stade Vélodrome, Marseille Waktu Kick-off Minggu, 22 Maret 2026, 23:15 WIB Wasit Benoît Bastien Posisi Klasemen Marseille (3) vs Lille (5)

Prediksi Jalannya Laga

Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatiknya, Marseille diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal. Namun, Lille yang memiliki organisasi permainan rapi kemungkinan akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan efisiensi transisi. Hasil imbang menjadi skor yang cukup realistis jika melihat sejarah pertemuan kedua tim, namun keunggulan fisik Marseille yang memiliki waktu istirahat lebih panjang bisa menjadi faktor penentu di babak kedua.

Prediksi Media Indonesia: Marseille 1-1 Lille

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.