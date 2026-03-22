Preview Serie A: Fiorentina vs Inter Milan, Ujian Konsistensi Sang Capolista

Laga Serie A antara Fiorentina dan Inter Milan

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadio Artemio Franchi saat Fiorentina menjamu sang pemuncak klasemen, Inter Milan, dalam lanjutan Serie A pekan ke-30 musim 2025/2026, Senin (23/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras.

Analisis Kekuatan: Nerazzurri yang Pincang vs La Viola yang Bangkit

Inter Milan, saat ini, masih kokoh di puncak klasemen dengan 68 poin. Namun, skuat asuhan Cristian Chivu tengah menghadapi tantangan berat setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.

Absennya Lautaro Martinez akibat cedera otot menjadi lubang besar di lini depan. Statistik menunjukkan produktivitas gol Inter menurun hingga 1,4 gol per laga tanpa kehadiran sang kapten asal Argentina tersebut.

Di kubu tuan rumah, Fiorentina sedang berada dalam tren positif. Di bawah arahan Paolo Vanoli, La Viola berhasil menjauh dari zona degradasi berkat tiga kemenangan dalam empat laga terakhir, termasuk kemenangan impresif 4-1 atas Cremonese.

Keberhasilan mereka menembus perempat final Liga Konferensi Eropa juga menjadi modal mental yang kuat untuk menjamu sang pemuncak klasemen.

Informasi Pertandingan:

Stadion: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Waktu: Senin, 23 Maret 2026, 02.45 WIB

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Fiorentina Inter Milan Posisi Klasemen 16 1 Poin 28 68 Pencetak Gol Terbanyak Moise Kean (8) Lautaro Martinez (14)

Berita Tim dan Prediksi Susunan Pemain

Kabar baik bagi Inter adalah kembalinya Hakan Calhanoglu ke lini tengah. Sang regista diharapkan mampu mengembalikan ritme permainan Inter yang sempat hilang. Sementara itu, lini depan kemungkinan besar akan diisi oleh duet Marcus Thuram dan pemain muda berbakat Francesco Pio Esposito.

Fiorentina akan kembali mengandalkan David de Gea di bawah mistar gawang. Di lini serang, Albert Gudmundsson yang sedang on-fire akan menyokong Moise Kean yang memiliki catatan apik saat bermain di Artemio Franchi.

Prediksi Lineup:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Moise Kean, Gudmundsson.

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Prediksi Skor

Meskipun Inter Milan lebih diunggulkan secara kualitas skuat, absennya beberapa pilar kunci dan tren menanjak Fiorentina di kandang membuat laga ini diprediksi berjalan ketat. Hasil imbang atau kemenangan tipis bagi tim tamu tampaknya menjadi hasil yang paling realistis.

Prediksi Media Indonesia: Fiorentina 1-2 Inter Milan

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.