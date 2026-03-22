Preview Serie A: Fiorentina vs Inter Milan, Ujian Konsistensi Sang Capolista

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadio Artemio Franchi saat Fiorentina menjamu sang pemuncak klasemen, Inter Milan, dalam lanjutan Serie A pekan ke-30 musim 2025/2026, Senin (23/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras.
Inter Milan, saat ini, masih kokoh di puncak klasemen dengan 68 poin. Namun, skuat asuhan Cristian Chivu tengah menghadapi tantangan berat setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.
Absennya Lautaro Martinez akibat cedera otot menjadi lubang besar di lini depan. Statistik menunjukkan produktivitas gol Inter menurun hingga 1,4 gol per laga tanpa kehadiran sang kapten asal Argentina tersebut.
Di kubu tuan rumah, Fiorentina sedang berada dalam tren positif. Di bawah arahan Paolo Vanoli, La Viola berhasil menjauh dari zona degradasi berkat tiga kemenangan dalam empat laga terakhir, termasuk kemenangan impresif 4-1 atas Cremonese.
Keberhasilan mereka menembus perempat final Liga Konferensi Eropa juga menjadi modal mental yang kuat untuk menjamu sang pemuncak klasemen.
|Kategori
|Fiorentina
|Inter Milan
|Posisi Klasemen
|16
|1
|Poin
|28
|68
|Pencetak Gol Terbanyak
|Moise Kean (8)
|Lautaro Martinez (14)
Kabar baik bagi Inter adalah kembalinya Hakan Calhanoglu ke lini tengah. Sang regista diharapkan mampu mengembalikan ritme permainan Inter yang sempat hilang. Sementara itu, lini depan kemungkinan besar akan diisi oleh duet Marcus Thuram dan pemain muda berbakat Francesco Pio Esposito.
Fiorentina akan kembali mengandalkan David de Gea di bawah mistar gawang. Di lini serang, Albert Gudmundsson yang sedang on-fire akan menyokong Moise Kean yang memiliki catatan apik saat bermain di Artemio Franchi.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Moise Kean, Gudmundsson.
Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.
Meskipun Inter Milan lebih diunggulkan secara kualitas skuat, absennya beberapa pilar kunci dan tren menanjak Fiorentina di kandang membuat laga ini diprediksi berjalan ketat. Hasil imbang atau kemenangan tipis bagi tim tamu tampaknya menjadi hasil yang paling realistis.
Prediksi Media Indonesia: Fiorentina 1-2 Inter Milan
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved