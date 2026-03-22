Preview Serie A: AS Roma vs Lecce, Misi Bangkit Giallorossi di Olimpico

Laga Serie A antara AS Roma dan Lecce(chatgpt)

AS Roma akan menjamu Lecce di Stadio Olimpico dalam lanjutan giornata ke-30 Serie A 2025/2026 pada Senin (23/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi skuad asuhan Gian Piero Gasperini untuk bangkit setelah hasil mengecewakan di kompetisi Eropa.

Misi Menembus Empat Besar

Kekalahan beruntun dari Como dan Genoa, serta hasil imbang kontra Juventus, membuat posisi Roma di klasemen melorot ke peringkat keenam. Dengan koleksi 51 poin, mereka kini tertinggal tiga angka dari zona Liga Champions. Kemenangan atas Lecce menjadi harga mati untuk menjaga asa tampil di kompetisi kasta tertinggi Eropa musim depan.

Krisis Pemain Giallorossi

Tantangan Roma kian berat lantaran badai cedera yang menghantam lini depan. Paulo Dybala, Matias Soule, dan Manu Kone dipastikan absen. Selain itu, Wesley harus menjalani hukuman skorsing. Gasperini kemungkinan besar akan mengandalkan Donyell Malen sebagai ujung tombak tunggal dengan dukungan kapten Lorenzo Pellegrini di lini tengah.

Baca juga : Preview Serie A: Como vs Lecce, Misi I Lariani Menembus Empat Besar

Data & Fakta Pertandingan Stadion Stadio Olimpico, Roma Waktu Kick-off Senin, 23 Maret 2026, 00.00 WIB Pertemuan Terakhir Lecce 0-2 AS Roma (Januari 2026) Posisi Klasemen Roma (6), Lecce (18)

Lecce Incar Zona Aman

Lecce datang ke ibu kota dengan misi mencuri poin demi keluar dari zona degradasi. Meskipun memiliki rekor buruk saat bertandang ke Olimpico, tim asuhan Eusebio Di Francesco berharap bisa memanfaatkan kelelahan fisik dan mental para pemain Roma yang baru saja bermain 120 menit di Liga Europa tengah pekan lalu.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Roma akan mendominasi penguasaan bola, sementara Lecce akan menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik cepat melalui sisi sayap yang dihuni Antonino Gallo.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.