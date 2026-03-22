Preview Serie A: Como vs Pisa, Misi Cesc Fabregas Amankan Tiket Liga Champions

PEKAN ke-30 Serie A 2025/2026 akan menyuguhkan duel antara Como 1907 dan Pisa di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Minggu, 22 Maret 2026. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang berada di ujung kutub klasemen yang berbeda.
Como, saat ini, menjadi buah bibir di Italia. Di bawah arahan Cesc Fabregas, tim milik pengusaha Indonesia ini bertransformasi menjadi kekuatan baru dan duduk di peringkat ke-4. Dengan 54 poin, mereka unggul tipis atas Juventus dan AS Roma dalam perburuan tiket Liga Champions.
Sementara itu, Pisa datang sebagai tim promosi yang tengah pesakitan. Meski menang atas Cagliari pekan lalu, mereka masih tertahan di posisi ke-19 dengan 18 poin, terpaut 9 angka dari zona aman. Masalah utama Pisa adalah lini pertahanan yang sudah kebobolan 49 gol musim ini.
|Detail
|Keterangan
|Stadion
|Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
|Wasit
|Luca Pairetto
|Pertemuan Terakhir
|Pisa 0-3 Como (Januari 2026)
|Performa Como
|M-M-S-M-M (4 Menang Beruntun)
|Performa Pisa
|M-K-K-K-K (1 Menang dalam 5 Laga)
Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Angori; Tramoni; Meister, Moreo.
Nico Paz menjadi otak serangan Como. Visi bermain dan kemampuannya mengatur ritme akan diuji oleh kapten Pisa, Antonio Caracciolo. Caracciolo baru saja mencetak dua gol pekan lalu, namun tugas utamanya kali ini adalah mengomandoi lini belakang agar tidak menjadi lumbung gol bagi Anastasios Douvikas dkk.
Melihat statistik kandang Como yang impresif dan buruknya rekor tandang Pisa, sulit bagi tim tamu untuk mencuri poin. Dukungan penuh publik Sinigaglia diprediksi akan membawa Como menang dengan selisih dua gol.
Prediksi Media Indonesia: Como 2-0 Pisa
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Pertandingan antara Marseille dan Lille diprediksi akan berjalan ketat mengingat kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan slot Liga Champions musim depan.
Laga Ligue 1 ini menjadi pembuktian bagi Lyon untuk memutus tren negatif, sekaligus ujian konsistensi bagi Monaco yang tengah mengejar posisi tiga besar.
Inter Milan ingin mengamankan jalan menuju Scudetto, sementara Fiorentina tengah dalam tren positif untuk menjauh dari zona bawah
Preview laga Serie A AS Roma vs Lecce 23 Maret 2026. Roma krisis pemain depan, Lecce incar poin untuk keluar dari zona degradasi. Cek jadwal & prediksi.
Preview mendalam Bologna vs Lazio di Serie A 2026. Analisis taktik, kondisi tim setelah Liga Europa, dan prediksi skor di Stadio Renato Dall'Ara.
Preview Serie A Atalanta vs Verona 22 Maret 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang Atalanta menembus zona Eropa.
Juventus menjamu Sassuolo di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A pekan ke-30. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang Jay Idzes dkk.
