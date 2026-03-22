Preview Serie A: Como vs Pisa, Misi Cesc Fabregas Amankan Tiket Liga Champions

PEKAN ke-30 Serie A 2025/2026 akan menyuguhkan duel antara Como 1907 dan Pisa di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Minggu, 22 Maret 2026. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang berada di ujung kutub klasemen yang berbeda.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Como, saat ini, menjadi buah bibir di Italia. Di bawah arahan Cesc Fabregas, tim milik pengusaha Indonesia ini bertransformasi menjadi kekuatan baru dan duduk di peringkat ke-4. Dengan 54 poin, mereka unggul tipis atas Juventus dan AS Roma dalam perburuan tiket Liga Champions.

Sementara itu, Pisa datang sebagai tim promosi yang tengah pesakitan. Meski menang atas Cagliari pekan lalu, mereka masih tertahan di posisi ke-19 dengan 18 poin, terpaut 9 angka dari zona aman. Masalah utama Pisa adalah lini pertahanan yang sudah kebobolan 49 gol musim ini.

Data dan Fakta Pertandingan

Detail Keterangan Stadion Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como Wasit Luca Pairetto Pertemuan Terakhir Pisa 0-3 Como (Januari 2026) Performa Como M-M-S-M-M (4 Menang Beruntun) Performa Pisa M-K-K-K-K (1 Menang dalam 5 Laga)

Prediksi Susunan Pemain

Como (4-2-3-1)

Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Pisa (3-4-1-2)

Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Angori; Tramoni; Meister, Moreo.

Informasi Pemain Absen:

Pisa kehilangan dua pilar penting karena suspensi, yakni Michel Aebischer dan Rafiu Durosinmi. Sementara Como hanya kehilangan Jayden Addai karena cedera jangka panjang.

Pemain Kunci: Nico Paz vs Antonio Caracciolo

Nico Paz menjadi otak serangan Como. Visi bermain dan kemampuannya mengatur ritme akan diuji oleh kapten Pisa, Antonio Caracciolo. Caracciolo baru saja mencetak dua gol pekan lalu, namun tugas utamanya kali ini adalah mengomandoi lini belakang agar tidak menjadi lumbung gol bagi Anastasios Douvikas dkk.

Prediksi Skor Akhir

Melihat statistik kandang Como yang impresif dan buruknya rekor tandang Pisa, sulit bagi tim tamu untuk mencuri poin. Dukungan penuh publik Sinigaglia diprediksi akan membawa Como menang dengan selisih dua gol.

Prediksi Media Indonesia: Como 2-0 Pisa

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.