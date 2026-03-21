Preview Serie A: Juventus vs Sassuolo, Misi Bianconeri Tembus Empat Besar

Headline
JUVENTUS akan menjamu Sassuolo dalam lanjutan Serie A pekan ke-30 di Stadion Allianz, Minggu (22/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi momentum bagi Bianconeri untuk mengudeta posisi empat besar sekaligus menjaga asa tampil di Liga Champions musim depan.
Skuad asuhan Luciano Spalletti saat ini duduk di peringkat kelima dengan 53 poin, hanya berselisih satu poin dari Como di posisi keempat. Setelah sempat mengalami periode sulit, Juve mulai menunjukkan stabilitas dengan meraih dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan di laga terakhirnya.
Di sisi lain, Sassuolo datang ke Turin dengan misi memutus tren negatif. Tim asuhan Fabio Grosso tersebut menelan kekalahan tipis 0-1 dari Bologna di pekan sebelumnya. Fokus utama I Neroverdi adalah memperbaiki koordinasi lini belakang yang akan kembali dipimpin oleh bek Timnas Indonesia, Jay Idzes.
Pertarungan antara penyerang muda Juventus, Kenan Yildiz, dengan Jay Idzes diprediksi akan menjadi kunci di laga ini. Yildiz sejauh ini telah mengoleksi 9 gol dan 6 assist, menjadikannya ancaman paling nyata bagi pertahanan lawan. Sementara itu, Idzes diharapkan mampu tampil disiplin seperti saat melakukan beberapa intersep krusial pada pertemuan pertama Januari lalu, meski saat itu Sassuolo harus menyerah 0-3.
Juventus masih harus bermain tanpa Khéphren Thuram yang mengalami cedera engkel. Posisi lini tengah kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Fabio Miretti dan Manuel Locatelli. Di lini depan, Jeremie Boga yang menjadi pahlawan kemenangan pekan lalu diprediksi akan kembali menjadi starter.
Sassuolo sendiri tidak bisa diperkuat Daniel Boloca yang baru saja menjalani operasi. Domenico Berardi tetap menjadi tumpuan kreativitas serangan untuk menyuplai bola kepada Samuele Mulattieri di ujung tombak.
|Statistik Kunci (Serie A 2025/26)
|Juventus
|Sassuolo
|Posisi Klasemen
|5
|10
|Gol Memasukkan
|51
|35
|Clean Sheets
|12
|8
Melihat rekam jejak pertemuan di Allianz Stadium, Juventus sangat dominan dengan mencetak rata-rata 2,7 gol per pertandingan saat menjamu Sassuolo. Dengan motivasi menembus zona Liga Champions, Si Nyonya Tua diunggulkan untuk mengamankan tiga poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved