Preview Bundesliga: Borussia Dortmund vs Hamburger SV, Misi Kontras di Signal Iduna Park

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BORUSSIA Dortmund akan menjamu Hamburger SC di laga lanjutan Bundesliga pada Minggu (22/3) dini hari WIB.
Borussia Dortmund memasuki pekan ke-27 Bundesliga dengan ambisi besar untuk terus menempel Bayern Muenchen di puncak klasemen. Dengan koleksi 58 poin, skuad Die Schwarzgelben tampil sangat dominan di Signal Iduna Park.
Statistik menunjukkan bahwa Dortmund berhasil memenangkan 83% laga kandang mereka musim ini, menjadikannya salah satu benteng paling angker di Jerman.
Pelatih Dortmund kemungkinan besar akan kembali mengandalkan Karim Adeyemi yang tengah on-fire setelah mencetak gol pekan lalu. Kehadiran Serhou Guirassy sebagai ujung tombak juga menjadi ancaman nyata bagi lini belakang Hamburg yang seringkali lengah di menit-menit awal pertandingan.
Setelah tujuh tahun berjuang di kasta kedua, Hamburger SV akhirnya kembali ke habitat aslinya di Bundesliga. Meski saat ini berada di posisi ke-11, tim berjuluk Die Rothosen ini memiliki catatan tandang yang cukup solid dalam beberapa pekan terakhir. Mereka tercatat belum terkalahkan dalam empat laga tandang terakhirnya.
Kunci permainan Hamburg terletak pada kreativitas Fábio Vieira di lini tengah. Pemain pinjaman asal Arsenal ini telah menjadi pembeda sejak bergabung, dengan kontribusi gol dan assist yang krusial bagi tim. Menghadapi Dortmund, disiplin taktik akan menjadi harga mati bagi anak asuh Steffen Baumgart jika ingin mencuri poin dari markas lawan.
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Anton, Couto; Can, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.
Hamburger SV: Heuer Fernandes; Muheim, Hadzikadunic, Schonlau, Heyer; Meffert, Reis, Fabio Vieira; Konigsdorffer, Selke, Dompe.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
