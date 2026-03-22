Preview Bundesliga: Augsburg vs VfB Stuttgart, Misi Die Schwaben Amankan Tiket Liga Champions

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-27 Bundesliga saat FC Augsburg menjamu VfB Stuttgart di WWK Arena pada Minggu (22/3). Tim tamu, Stuttgart, membawa misi wajib menang demi menjaga jarak dari kejaran pesaing di zona Liga Champions.
Saat ini, Stuttgart berada di peringkat keempat dengan koleksi 50 poin, unggul cukup jauh dari Augsburg yang tertahan di posisi ke-10 dengan 31 poin.
Meskipun Stuttgart mendominasi rekor pertemuan dengan memenangkan enam laga terakhir melawan Augsburg, tuan rumah bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Augsburg memiliki catatan kandang yang cukup solid musim ini dan berambisi untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen akhir.
Augsburg kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh beberapa pilar utama seperti Chrislain Matsima dan Yannik Keitel yang masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring dan lutut. Manuel Baum diharapkan memaksimalkan peran Alexis Claude-Maurice sebagai motor serangan di lini tengah.
Di kubu VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness masih memantau kondisi kebugaran skuadnya setelah berlaga di level kontinental. Namun, duet Angelo Stiller dan Atakan Karazor di lini tengah dipastikan akan menjadi kunci untuk mengontrol jalannya pertandingan sejak menit pertama.
|Pertemuan Terakhir
|Hasil
|Kompetisi
|08 Nov 2025
|Stuttgart 3-2 Augsburg
|Bundesliga
|10 Mei 2025
|Stuttgart 4-0 Augsburg
|Bundesliga
|03 Feb 2025
|Stuttgart 1-0 Augsburg
|DFB Pokal
Melihat performa Stuttgart yang sangat konsisten dengan penguasaan bola mencapai 61,3% per pertandingan, mereka diprediksi akan mendominasi jalannya laga. Namun, efektivitas Augsburg dalam memanfaatkan set-piece bisa menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Stuttgart yang kerap melakukan rotasi.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved